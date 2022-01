Fooditive introduceert veganistische caseïne als vervanging van koemelk in zuiveltoepassingen

‘Gezond en betaalbaar voedsel maken voor iedereen betekent dat we simpelweg elk aspect van onze voeding moeten aanpakken. Diervrije producten horen daar vanzelfsprekend ook bij. Het leveren van duurzaam geproduceerde ingrediënten is de belangrijkste sleutel tot een duurzame toekomst, die de almaar groeiende menselijke bevolking kan ondersteunen,’ aldus Moayad Abushokhedim, oprichter en CEO van Fooditive.

Van het maken van zoetstoffen is het bedrijf, via diens unieke precisie fermentatie, uitgebreid naar het ontwikkelen van een caseïnepoeder waarvoor geen dieren worden gebruikt. Aangezien caseïne een van de belangrijkste eiwitten in melk is, die melk zijn unieke textuur, smaak en functionaliteit geeft, heeft het Fooditive-team de kracht van de voedingswetenschap gebruikt om een ingrediënt te produceren met alle kenmerken van het echte dierlijke eiwit.

We begrijpen dat de productie van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) voor voedingsdoeleinden voortdurend ter discussie staat als gevolg van de combinatie van negatieve percepties van de consument en wantrouwen jegens conglomeraten. Ons doel is om daar verandering in te brengen door de voedingsindustrie en de eindconsumenten een innovatieve aanpak te laten zien om duurzame producten te creëren,’ aldus Niki Karatza, Product Manager van Fooditive.

Het doel van de onderneming is in de komende jaren te kunnen voldoen aan de vraag naar melk en de nadelen van de intensieve veehouderij, lactose, hormonen en antibiotica, uit te bannen. ‘Wij geloven in het maken van melkeiwit dat een beetje beter is voor iedereen,’ aldus Moayad Abushokhedim. Zijn sterke voedingswetenschappelijke achtergrond en zijn expertise in voedselfermentatie stelden hem in staat zijn unieke proces te ontwikkelen om betaalbare plantaardige ingrediënten te creëren, door simpelweg gebruik te maken van de magie van fermentatie.

De sleutel tot het produceren van Fooditive’s veganistische caseïne was om eerst de formule van melk te begrijpen. Dit hielp het team om een dierproefvrije versie van melkcaseïne te maken, via fermentatie en en door ervoor te zorgen dat het proces schaalbaar is voor de voedingsindustrie.

Fooditive gelooft dat dit ingrediënt een game-changer zal zijn in de voedingsindustrie omdat het de volgende generatie melk mogelijk maakt en tegelijkertijd een geweldige smaak levert. Het ingrediënt is ook veelzijdig aangezien het geschikt is voor een groot aantal toepassingen, van melkformules tot yoghurt, crèmes en kazen om de smelteigenschappen te verkrijgen.

Het ingrediënt is de eerste veganistische caseïne die beschikbaar is voor toepassingen in de levensmiddelenindustrie, en er is al een uitgebreide lijst van levensmiddelenontwikkelaars en levensmiddelenbedrijven – waaronder enkele grote spelers in de zuivelindustrie – die zich hebben aangemeld om het ingrediënt in hun producten te testen. Fooditive is van plan om de veganistische caseïne in 2022 op de markt te brengen.

‘We zijn zeer verheugd dat pioniers en deskundigen in de zuivelindustrie belangstelling hebben voor onze veganistische caseïne. We kijken er erg naar uit om de resultaten in alle verschillende toepassingen te zien en samen te werken aan een revolutie in de voedingsindustrie,’ stelt Moayad Abushokhedim.