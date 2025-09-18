FincoEnergies heeft als eerste organisatie in Nederland het CO₂-Prestatieladder certificaat volgens de nieuwste versie 4.0 ontvangen van Kiwa Nederland. Het bedrijf levert (bio)brandstoffen en decarbonisatiediensten en ondersteunt klanten bij het berekenen en reduceren van hun directe en indirecte emissies. Met dit certificaat laat FincoEnergies zien dat het niet alleen producten en diensten aanbiedt die emissiereductie mogelijk maken, maar ook intern en in de eigen keten verantwoordelijkheid neemt.

Nieuwe versie met meer ambitie

De CO₂-Prestatieladder is ontwikkeld om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren hun CO₂-uitstoot te kennen, te reduceren en te innoveren. Hoe groter de inspanning om CO₂ te verlagen, hoe groter de kans op gunning. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft begin 2025 het certificeringsschema geactualiseerd naar versie 4.0.

Deze nieuwe versie vervangt versie 3.1 en brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee. Waar voorheen vijf certificeringsniveaus golden, kent versie 4.0 drie treden. De vernieuwde systematiek daagt organisaties uit om nóg ambitieuzer te werk te gaan, zowel in het reduceren van de directe CO₂-uitstoot (scope 1 en 2) als in de bredere keten (scope 3) en daarbuiten.

Tijmen de Groot, projectleider CO₂-Prestatieladder: “Met versie 4.0 hebben we de lat hoger gelegd: organisaties moeten verder kijken dan hun eigen bedrijfsvoering en actief sturen op keten- en sectorbredeimpact. Het vraagt om meer concrete doelen, structurele reducties en transparante rapportage. Dat FincoFuels als eerste organisatie in Nederland het certificaat op trede 3 behaalt, laat zien dat zij niet alleen de uitdaging aangaan, maar ook vooroplopen in de energietransitie. We hopen dat dit andere organisaties inspireert om dezelfde stap te zetten.”

Over FincoFuels

Met de certificering onderstreept FincoFuels zijn ambitie om de transitie naar duurzame brandstoffen te versnellen. Het bedrijf levert een breed scala aan alternatieve brandstoffen, waaronder geavanceerde biobrandstoffen en hernieuwbare energieoplossingen, die direct bijdragen aan de vermindering van CO₂-uitstoot in transport en logistiek. Daarnaast werkt FincoFuels actief samen met klanten en ketenpartners om hun klimaatimpact inzichtelijk te maken en gezamenlijk reductiedoelen te realiseren.

Door als eerste organisatie in Nederland het certificaat op trede 3 van versie 4.0 te behalen, toont FincoFuels aan dat het niet alleen voldoet aan de aangescherpte eisen, maar ook vooroploopt in transparantie, innovatie en praktische toepassing van duurzame energieoplossingen. Daarmee wil het bedrijf een voorbeeld stellen binnen de energie- en transportsector en anderen inspireren om dezelfde stap te zetten.

Ruben Koster, Sustainability Manager FincoEnergies: “Dit is een duidelijke mijlpaal. Wij laten zien dat ambitie en handelen samenkomen. We meten onze uitstoot, sturen op reductie en laten die resultaten controleren. Zo versnellen we de omslag naar duurzame energie en maken we onze vooruitgang zichtbaar,“