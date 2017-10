Financieringsmogelijkheden voor duurzame bedrijfsvoering

Bedrijven zijn non-stop op zoek naar manieren om een duurzame bedrijfsvoering te kunnen doen. Dat is goed ook. Duurzaamheid is nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag de dag, vooral omdat er steeds meer controle op is en bedrijven er zowel hun eigen bedrijfsactiviteiten als het milieu een dienst mee bewijzen. Duurzame ingrepen komen in verschillende vormen, afhankelijk van het doel van het bedrijf en de mogelijkheden. Welke mogelijkheden dat precies zijn en hoe men deze kan financieren als bedrijf, zijn beide vragen die een duidelijk antwoord behoeven.

Bedrijven die zelf energie opwekken

Ondernemingen kunnen tal van maatregelen nemen die het mogelijk maken duurzaam én besparend te zijn. Zo kiezen heel wat bedrijven ervoor om energiebesparende schakelaars of lampen te installeren, zodat apparatuur ’s nachts of in het weekend geen energie meer verbruikt. Maar ook op grote schaal zijn er mogelijkheden. Zo kiezen heel wat ondernemingen ervoor om aan hun energiebehoefte te voldoen met behulp van zonnepanelen op het dak, of windmolens op het bedrijfsterrein.

Op die manier worden ondernemingen zelfvoorzienend, maar ook zuiniger. Overbodige energie wordt immers weer teruggeleverd aan het net, wat ook helpt besparen. Naast deze voor de hand liggende maatregelen behoren natuurlijk ook een verminderde luchtvervuiling en een gezonder klimaat tot de bijeffecten van duurzame ingrepen. Ook aspecten zoals vergrijzing en arbeidsomstandigheden spelen hierbij een rol.

Lenen voor financiering duurzame maatregelen



Duurzame maatregelen treffen kost natuurlijk geld. Ondernemingen beschikken echter niet altijd over de financiële middelen om dergelijke stappen te ondernemen. Gelukkig bestaan er wel manieren om dat eenvoudiger te maken. Zoals reeds vermeld, is duurzaamheid een belangrijk concept. Dat brengt met zich mee dat veel banken bereid zijn bedrijven geld te lenen voor duurzame maatregelen. Het is als onderneming wel belangrijk hierbij de vraag te stellen: hoeveel kan men precies aan geld lenen? Er staan immers beperkingen op, en daar rekening mee houden is essentieel om het beste uit de lening te halen.

Subsidie van de overheid

Geld lenen via de overheid is ook een mogelijkheid. Zo bestaan er bedrijven die innoveren op een duurzame manier, en daarmee ook de groei van de economie een handje helpen. Deze komen in aanmerking voor een subsidie energie-innovatie, onderdeel van de Topsector Energie Rijksoverheid, een initiatief dat elk jaar meer dan 130 miljoen euro biedt aan projecten die betrekking hebben op energie-innovatie. Daarbij bestaan er eveneens belastingregelingen die gunstig zijn voor bedrijven die duurzame maatregelen treffen.

Crowdfunding



Tenslotte maken steeds meer bedrijven gebruik van zogenaamde crowdfunding, een soort van financiering door de ‘gewone’ burger. Websites zoals Oneplanetcrowd en Greencrowd.nl fungeren als marktplaats voor de financiering van duurzame, milieubewuste maatregelen die duurzame energie mogelijk willen maken. Het is, met andere woorden, een plaats waar projectontwikkelaars investeerders vinden, en crowdfunders projecten vinden die ze kunnen financieren.

Niet meer onderschatten



Geld lenen kost altijd geld, maar het is het in veel gevallen alsnog waard om te doen. Als daarmee duurzame maatregelen gerealiseerd kunnen worden. En dat is dan ook waar steeds meer bedrijven voor kiezen. Duurzaamheid is een aspect van de samenleving dat niet meer onderschat kan worden, en dat maakt doelgerichte financiering dan ook essentieel. Bovendien valt er uiteindelijk vaak te besparen met duurzame voorzieningen, waardoor een lening een goede investering kan zijn. Naast een energiebesparing (en daarmee lagere kosten), is het ook zo dat consumenten duurzaamheid bij bedrijven ook belangrijker vinden. Het is daarmee dus ook een manier om klanten te winnen. Net als dat werknemers zich trotser en gelukkiger kunnen voelen in het bedrijf en daarmee productiever zijn. Duurzaamheid kan dus geld opleveren.