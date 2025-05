Overheden spelen een cruciale rol in het versnellen van de impact van missiegedreven bedrijven, bijvoorbeeld door samen te werken en maatregelen te nemen zoals het versterken van de Right to Repair-wetgeving, het invoeren van ambitieuze eco-designregels en het standaardiseren van onderdelen en aansluitingen. Dit was de kern van Fairphones boodschap tijdens het panelgesprek vanmiddag, dat plaatsvond bij het bezoek van Koningin Máxima aan het hoofdkantoor van het Amsterdamse elektronicabedrijf. Haar bezoek stond in het teken van de toekenning van de Koning Willem I Prijs 2024 aan Fairphone, koploper in duurzame elektronica, in de categorie Duurzaam Ondernemerschap.

Onder leiding van Fairphone CEO Raymond van Eck gingen onder andere Koningin Máxima, Marieke Snoep (Chief Consumer Market KPN), Fei Dong (algemeen directeur van T2M Mobile) en Chris Janssen (staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu), in gesprek over actuele thema’s zoals ethische productie, technologische innovatie, de maatschappelijke impact van elektronica en de cruciale rol van overheidsbeleid. Fairphone’s CEO benadrukte daarbij het belang van structurele overheidssteun om duurzame bedrijvigheid te stimuleren en schaalbaar te maken.

Koningin Máxima kreeg tijdens haar bezoek een indruk van de innovatieve werkwijze van Fairphone, dat geldt als voorbeeld binnen de sector. De toekenning van de Koning Willem I Prijs 2024 en het koninklijke bezoek onderstrepen het groeiende belang van duurzaam ondernemerschap in Nederland.

“Als toonaangevende Europese producent van ethische en duurzame elektronica laten we zien dat de ontwikkeling van hoogwaardige technologie uitstekend samengaat met respect voor de planeet en eerlijke herkomst. Prijzen zoals de Koning Willem I Award bevestigen dat we met onze missie op de juiste weg zitten. Zo zetten we een nieuwe, hoopvolle standaard neer en trekken we niet alleen klanten aan, maar ook belangrijke partners zoals KPN en T2M, getalenteerde medewerkers en investeerders, allemaal overtuigd van de kracht van duurzame samenwerking. Dit opent deuren en biedt ons, zoals vanmiddag tijdens het rondetafelgesprek met Koningin Máxima, een waardevol platform om te pleiten voor een eerlijkere elektronicabranche en om overheden wereldwijd te inspireren het voortouw te nemen in het bevorderen van duurzaam en ethisch ondernemen.”, zegt Raymond van Eck.

Marieke Snoep, lid van Raad van Bestuur van KPN en verantwoordelijk voor de Consumentenmarkt vult aan: “Waar Fairphone pionier is op het gebied van duurzame telefoons, wordt KPN wereldwijd erkend als een van de meest duurzame telecomproviders. We zijn er trots op dat wij als eerste de Fairphone in Nederland hebben geïntroduceerd. Onze klanten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid, wat een kernpijler vormt binnen onze missie voor een Beter Internet: veiliger, inclusiever en groener. Innovatie gaat razendsnel, maar het is cruciaal om de menselijke factor en inclusiviteit niet uit het oog te verliezen. Ik ben blij dat we vandaag, samen met Fairphone, producenten en de overheid, hierover in gesprek konden gaan in aanwezigheid van Koningin Máxima. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen verbonden blijft met een duurzame toekomst.”