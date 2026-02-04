Webinar ‘Sustainable Journey Mapping’

In dit webinar introduceert Kyden Sustainable Journey Mapping: een manier om klantreizen te verrijken met duurzaamheid en maatschappelijke impact. Veel organisaties werken al met customer journey mapping, maar duurzaamheid en klantbeleving komen daarbij vaak uit verschillende werelden. In deze sessie laten we zien hoe je die perspectieven bij elkaar brengt.

Aan de hand van een praktisch stappenplan verkennen we hoe je klantreizen kunt gebruiken om momenten van impact te herkennen, te begrijpen en te verbeteren. We staan stil bij het waarom van duurzame klantwaarde, laten zien hoe je ‘moments of impact’ definieert en gebruiken voorbeelden om te illustreren hoe organisaties duurzaamheid een plek geven in hun dienstverlening.

Wat neem je mee uit deze sessie:

Een heldere introductie in Sustainable Journey Mapping en hoe dit voortbouwt op bestaande klantreis-methodieken;

Inzicht in het verschil tussen beleving en betekenis binnen klantreizen;

Handvatten om moments of impact in de klantreis te herkennen en te benoemen;

Een overzicht van barrières en drijfveren die klantgedrag rondom duurzaamheid beïnvloeden;

Inspiratie uit praktijkvoorbeelden waarin klantbeleving en duurzaamheid samenkomen.

De host van deze sessies zijn; Anika Siepel (Principal consultant Kyden) en Guy de Schutter (Consultant Kyden)

