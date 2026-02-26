Start 3-daagse training Het Verandergesprek: duurzaamheid

Hoe krijg je anderen mee op jouw duurzame missie? Hoe kun je goed reageren op weerstand, onverschilligheid of ontkenning? En vooral: hoe buig je moeilijke situaties om naar verbindende gesprekken – zodat je samen écht in actie komt? Tijdens de 3-daagse training Het Verandergesprek van de Deep Change Academy gaan we daarmee aan de slag.

Als jij werkt aan duurzaamheid en anderen wilt motiveren om ook (meer) in actie te komen, dan is deze training voor jou.

Misschien herken je wel je dat gesprekken soms stilvallen, mensen maar moeilijk tijd kunnen of willen maken voor actie, of dat duurzaamheid tot vermoeiende discussies leidt. Je merkt dat gesprekspartners in de ontkenning schieten of onverschillig reageren.

Of je voelt je zo ongemakkelijk om te beginnen over het klimaat, dat je een gesprek liever uit de weg gaat…

Goed nieuws: dit hoeft niet zo te gaan!

Tijdens de training Het Verandergesprek: duurzaamheid leer je hoe je gesprekken over klimaat en duurzaamheid zó voert, dat ze niet polariseren of doodslaan – maar juist leiden tot verbinding, inzicht en actie.

We zoeken de verdieping op én je krijgt volop praktische, concrete handvatten voor effectieve gesprekken over verduurzamen. Bovendien gaan we lekker veel oefenen, zodat je het geleerde meteen in de praktijk kunt brengen. Je krijgt live feedback en persoonlijke tips van onze ervaren trainers.

Programma

Het volledige programma vind je op de website van de Deep Change Academy. Tipje van de sluier? We gaan het bijvoorbeeld hebben over:

De 7 pijlers van een goed klimaatgesprek – gebaseerd op de methode van KlimaatGesprekken, over Deep Canvassing en Geweldloze Communicatie.

Hoe je effectief reageert op veelvoorkomende dooddoeners en drogredenen rondom duurzaamheid (‘ja, maar Trump…’).

Welke gevoelige snaren jouw doelgroepen hebben en hoe je daar handig op inspeelt.

Hoe je signalen van jouw eigen én andermans ‘bevriezing’ in spannende situaties herkent. En je krijgt handvatten om je zenuwstelsel weer te ontdooien.

Wat je kunt zeggen wanneer jouw verhaal wordt ‘gekaapt’ in een groep, of als het juist stilvalt.

Hoe je welwillende, maar passieve collega’s beter kunt activeren of hoe je ze coacht voorbij hun belemmeringen – voor meer actie en eigenaarschap.

De training wordt gegeven door Manu Busschots en Leonie Stekelenburg, trainers/coaches met veel ervaring en expertise op het gebied van zowel duurzaamheid als verbindende, activerende gesprekken.

Voor wie?



Deze training is voor professionals met een hart voor duurzaamheid: van managers en coördinatoren tot communicatieprofessionals, projectleiders en ambassadeurs. Voor mensen in loondienst, ondernemers en zzp’ers.

Wil je overleggen of deze training iets voor jou is? Dan kun je contact opnemen met Manu Busschots. Op deze pagina plan je makkelijk een belafspraak met hem in.

Data, locatie en kosten

De training Klimaatcommunicatie is op donderdag 7 en vrijdag 8 juni + donderdag 11 juni, van 9.30 tot 17.15 uur. De locatie ligt op 5 minuten lopen van station Amersfoort Centraal en je kunt parkeren voor de deur. Kosten: 1175 euro per persoon (excl. btw), inclusief lekkere plantaardige lunches. Zouden deze kosten jouw deelname belemmeren? We hebben twee solidariteitsplekken tegen een lager tarief.

Over de Deep Change Academy

De missie van de Deep Change Academy is het versterken en verbinden van mensen die werken aan échte duurzaamheid en sociale waarden. Met deep change bedoelen wij een verdergaande vorm van duurzaamheid dan de gangbare betekenis van het woord. Niet ‘wat minder schadelijk’, maar: eco-positief. Niet alleen ‘minder CO2’, maar: binnen alle planetaire grenzen. Bovendien hoort bij deep change ook meer sociaal welzijn, inclusief jouw eigen welzijn en bloei.

Aanmelden

Meld je aan via deze link. Of stuur een mailtje naar team@deepchangeacademy.nl. Je bent van harte welkom!