Seminar Milieu-impact in voedselketens

De voedingssector is volop in beweging. Als professional in de voedingsindustrie, foodservice of -retail word je waarschijnlijk dagelijks geconfronteerd met het belang van milieuvriendelijk beleid. Welke duurzaamheidswet- en regelgeving vanuit de Europese Unie komt er precies op ons af? En hoe kun jij daar in de praktijk het best op inspelen? Tijdens dit seminar van de WUR praten we je volledig bij. Bovendien gaan we in op praktische vragen en antwoorden rondom de toenemende regelgeving.

Waarom dit seminar volgen?

Dit seminar bestaat uit diverse lezingen van sprekers uit de wetenschap, industrie en retail. Er wordt vooral ingegaan op wat er van bedrijven wordt verwacht en hoe je daar in praktische zin aan kunt voldoen. Daarnaast is er een sessie waarin ervarin­gen, in kleine groepen deelnemers, kunnen worden besproken. De uitkomsten worden kort plenair gedeeld.

Na dit seminar ben jij op de hoogte van:

Welke duurzaamheidswetgeving voor jou relevant is.

Diverse rekenmodellen om milieu-impact uit te rekenen.

Hoe diverse levensmiddelenbedrijven in de praktijk omgaan met duurzaamheidsverplichtingen en –rapportages.

Hoe jij communiceert met jouw klanten en consumenten over duurzaamheid en welke ontwikkelen op dit terrein gaande zijn.

Toepassen Life Cycle Analysis.

Omgaan met CRSD.

Is dit seminar voor jou?

Dit seminar is bedoeld voor sustainability managers, R&D managers, kwaliteitsmanagers (of soortgelijke functies met verantwoordelijkheid voor duurzaamheidsbeleid), bedrijfsleiders en directies van bijv. MKB bedrijven, in de industrie, foodservice en foodretail.

Programma & onderwerpen

De volgende onderwerpen worden behandeld tijdens dit 1-daagse event:

Wetgeving en belangrijkste private initiatieven voor meting en communicatie van milieu-impact

Praktische handvaten voor het toepassen van Levenscyclus Analyse (LCA)

Vaststellen science based targets & hoe wordt de voortgang gemeten

Van doelstellingen naar concrete actieplannen in de gehele keten

Duurzaamheidsrapportages: hoe zorg je dat je gereed bent voor invoeren van Corporate Reporting Sustainability Directive (CRSD)?

Praktische informatie

De prijs voor deze cursus is €495,- per persoon. Dit is inclusief materialen, lunch, koffie/thee/water en een afsluitende netwerkborrel.

Als FNLI-lid mag je deelnemen voor €449,- per persoon. Om van deze korting gebruik te maken, vermeld je bij de opmerkingen op het inschrijfformulier dat je FNLI bent. Wij zullen de korting dan voor je verwerken.

Voor dit seminar welkomen we maximaal 100 deelnemers.

Op basis van aanwezigheid ontvang je na afloop een certificaat.

Meer informatie/aanmelden