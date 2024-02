Driedaagse Mastercourse: ‘Duurzame Economie met ESG’

Jouw impact en beslissing doet er toe

We staan op een tweesprong. Durven we (in de leefwereld) echt wat te betekenen voor de wereld en de ander? Durven we gezamenlijk het huidige economische systeem te herontwerpen op basis van de bredere waarden van Planet, People, Profit? Of laten we de ESG/ duurzaamheid (in de systeemwereld) alleen maar een papieren compliance & greenwash tijger zijn?

Deze course daagt je uit om een verschil in de ‘echte’ leefwereld te maken

Jouw voordelen

Je verkrijgt een solide basis van kennis, vaardigheden en houding.

Je ontwikkelt en versterkt je visie op duurzame economie en ESG.

Je krijgt inzicht hoe je als change-agent/veranderaar beter uit de verf kunt komen om de gehele ESG/duurzaamheidstransitie ‘binnen’ te brengen in jouw organisatie.

Je bent in staat om leerruimte te creëren voor het vormgeven van de ESG/duurzaamheidstransitie binnen jouw organisatie.

Je ontwikkelt een ruimere kijk op het grotere geheel, waarmee je in staat bent beter samen te werken met collega’s en professionals uit het werkveld

Voor wie?

Deze course is bedoeld alle change-agents/ veranderaars welke de ESG/duurzaamheidstransitie echt verder willen brengen in hun bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bestuurders, CSRD programmamanagers, controllers en duurzaamheidsmanagers en – coördinatoren.

Data

Dag 1: vrijdag 5 april, 09.00-17:00 uur

Dag 2: vrijdag 12 april, 09.00-17:00 uur

Dag 3: vrijdag 19 april, 09.00-17:00 uur

