Lunch & Learn webinar: EU Taxonomie en circulariteit

In de Week van de Circulaire Economie (11 t/m 16 maart) organiseert DGBC op dinsdag 12 maart een webinar over EU Taxonomie en circulariteit. Van 12.00 tot 12.45 uur word je bijgepraat over de EU Taxonomie en de nieuwe criteria voor de circulaire economie. Wat houden deze criteria in, hoe kan je er op rapporteren en waar liggen de uitdagingen? Gastspreker Verena Vermeulen van Heijmans geeft inzicht in de praktijk. Het wordt een interactieve sessie met veel ruimte voor vragen. Deelname is kosteloos, meld je aan!

Interpretatie van circulaire criteria

In januari 2024 heeft DGBC de bestaande handreiking EU Taxonomie uitgebreid met de interpretatie van de circulaire criteria voor de bouw- en vastgoedsector. Met deze criteria introduceert de Europese Commissie een Europese standaard voor het meten en stimuleren van circulariteit. In de handreiking wordt duidelijk hoe je als bedrijf een ‘significante bijdrage’, de kwalificatie die de EU Taxonomie gebruikt, kan leveren aan de transitie naar een circulaire economie.

De circulaire criteria stellen namelijk striktere en aanvullende eisen o.a. aan het hergebruiken of recyclen van bouw- en sloopafval (minimaal 90 procent), aan het gebruik maken van secundaire bouwmaterialen en het documenteren van bouwproducten in bijvoorbeeld een gebouwpaspoort. Op deze manier worden circulaire gebouwen gestimuleerd, die adaptief zijn, een lagere CO 2 -uitstoot hebben door primaire grondstoffengebruik te verminderen en voor een langere tijd meegaan. Maar wat betekent dit voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector?

Onderwerpen aan bod

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wat houden de circulaire criteria van de EU Taxonomie in?

Hoe kunnen ze worden aangetoond en hoe kan je hierop rapporteren?

Wat zijn makkelijke criteria en waar liggen de uitdagingen?

Verhalen uit de praktijk: DGBC-partner Heijmans vertelt over hun ervaringen

Q&A

Sprekers

Aan tafel zitten Ruben Zonnevijlle, programmamanager Circulariteit bij DGBC, en Verena Vermeulen, adviseur Circulaire Woningbouw bij Heijmans. Het webinar wordt gemodereerd door Edith Maingay, projectmanager bij DGBC.

Het wordt een interactieve sessie; je kan aan alle sprekers vragen stellen via de chat. Vragen die niet worden beantwoord in de sessie, worden in een e-mail naderhand behandeld.

Aanmelden