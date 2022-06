Kennisfestival De Circulaire SPRONG

Kaart wordt geladen... Seats2meet Eindhoven Strijp-S

Torenallee 24 - Eindhoven

Date(s) - 30/06/2022

10:00 - 17:00

Seats2meet Eindhoven Strijp-S



Op donderdag 30 juni 2022 organiseren Avans en Fontys Hogeschool in Eindhoven een festival over de rol van wetenschap, kunst, cultuur, psychologie en samenleving in de circulaire economie. We willen met jullie in actie komen om de wereld duurzamer te maken. Wat beweegt ons om ons met hart en ziel in te zetten voor de circulaire maatschappij? We gaan tijdens het festival aan de slag met onze eigen verhalen: van activiteiten tot verhalen uit de living labs en andere circulaire praktijken. Ben je er ook bij?

Programma

10.00 – 10.30 uur Opening Kennisfestival en impactmeting

10.30 – 11.00 uur Key-note: Tessa Cramer, lector Designing the future

11.15 – 12.00 uur Workshops: Kleine verhalen maken grote sprongen.

We vertellen samen de kleine verhalen uit de living labs.

12.00 – 12.30 uur Delen van inzichten

12.30 – 13.30 uur Lunch

13.45 – 14.15 uur Sociaal ontwerpster: Anne van Strien

14.30 – 15.15 uur Workshops: Kleine daden grote sprongen.

We gaan aan de slag met workshops over inhoud en gedrag.

15.30 – 16.00 uur Delen van inzichten, afsluiting en impactmeeting

16.00 – 17.00 uur Borrel

Door de dag heen zullen er tekenaars aanwezig zijn die onze ervaringen en inzichten vastleggen. Tevens zal Troubadour Mondo Leone op verschillende momenten in het programma zijn verhalen vertellen.

Het Kennisfestival is het jaarlijks evenement over de menselijke maat in de circulaire transitie en wordt georganiseerd door onderzoekers en lectoren van Fontys en Avans Hogeschool.

