GS1 Congres ‘Data is de motor van een circulaire economie’

Hoe kunnen we data zo organiseren, delen en benutten zodat we koers zetten richting een circulaire economie?

“Er is een grote behoefte aan één gemeenschappelijke datataal om informatie toegankelijk en bruikbaar te maken voor iedereen in de keten”, aldus Mirjam Karmiggelt CEO van GS1 Nederland. “Hoewel er al veel data beschikbaar is, ontbreekt het vaak aan de mogelijkheid om deze te delen met andere stakeholders in de keten, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts.”

Behoefte aan gemeenschappelijke datataal

De hoeveelheid data neemt steeds toe, we kunnen terecht spreken over een data-explosie. Deze overvloed aan data is bovendien ongestructureerd en versnipperd. Dit is een belemmering voor de overgang naar een circulaire economie. Een gestandaardiseerde manier om data te delen, te benutten en uit te wisselen is noodzakelijk om de reis van een product door de hele keten te volgen en om te rapporteren over duurzaamheid.

GS1, als not-for-profit organisatie, speelt een centrale rol door wereldwijd standaarden te ontwikkelen voor identificatie en het vastleggen en delen van product- en locatiedata. Gestandaardiseerde datamodellen maken het voor bedrijven mogelijk om informatie eenvoudig vast te leggen en te delen. GS1 organiseert een congres tijdens de week van de Circulaire Economie om samen met alle betrokken partijen te werken aan een duurzame toekomst door heldere data vast te leggen en te delen.

Rol GS1 richting een circulaire economie

In haar neutrale rol fungeert GS1 als facilitator, regisseur en kennispartner, die samenwerking tussen diverse belanghebbenden, zoals retail, producenten, IT-oplossingsaanbieders en brancheorganisaties coördineert. De ontwikkelde standaarden van GS1 gaan verder dan identificatie en datadeling; ze dragen ook bij aan het verhogen van efficiëntie en zichtbaarheid in de supply chain.

GS1 staat vooral bekend om de wereldwijd gebruikte barcode, die in verschillende sectoren wordt toegepast. De QR-code van GS1 is binnenkort het fundament voor het delen van data in de circulaire economie.

De infrastructuur voor datadeling is beschikbaar. Bedrijven kunnen nu al aan de slag met het identificeren van producten, het in kaart brengen van processen en het verzamelen van productmasterdata. GS1 werkt nauw samen met stakeholders om de benodigde data voor zaken als het Digital Product Passport en Environmental, Social, and Governance (ESG) rapportages te identificeren en de standaardisatie van data verder te bevorderen.

GS1 maakt impact samen met iedereen die een bijdrage wil en kan leveren aan een circulaire en duurzame wereld. Het vastleggen en delen van heldere data speelt hierin een cruciale rol. Als not-for-profit organisatie zien wij het als onze taak om partijen te verenigen rondom deze heldere data.