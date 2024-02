ESG-rapportage voor bouw- en vastgoedprofessionals

Er komt veel regelgeving vanuit Europa die bouw- en vastgoedbedrijven en andere grote organisaties verplicht over duurzaamheid te rapporteren. Het gaat om een breed scala aan ecologische, maatschappelijke en bestuur (ESG-)indicatoren. De ESG-rapportage wordt een belangrijk middel om je te onderscheiden in de markt, kapitaal aan te trekken én succesvol in lijn met de Parijs doelstellingen te verduurzamen. Maar hoe vertaal je de regels naar jouw organisatie en een ESG-rapportage?

Locatie: ergens in Utrecht (wordt nog bekend gemaakt)

Speciaal voor bouw- en vastgoedprofessionals

De Europese regels, de zogeheten EU Taxonomie, SFDR en CSRD, zijn niet per definitie gericht op de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. Daarom is er veel behoefte aan het begrijpen en toepassen van de criteria, maar ook bij het bepalen welke data er nodig is voor jouw rapportage.

Tijdens deze training speciaal voor bouw- en vastgoedprofessionals leer je welke ESG-regelgeving relevant is voor jou, hoe je de Europese regels vertaalt naar jouw organisatie en hoe je jouw duurzaamheidsstrategie hier op aan kan scherpen. Aan de hand van een case study en tools krijg je praktische handvatten om de regelgeving te vertalen naar strategie en (rapportage)processen binnen jouw bedrijf.

Na de training

Weet je wat de ESG-rapportage wetgeving inhoudt en wat de impact is op jouw organisatie

Weet je welke ESG-indicatoren voor jouw organisatie gelden en hoe deze toepasbaar zijn in de praktijk

Kun je inschatten wat de impact van de ESG-rapportage is op de vastgoedmarkt, financiering en accountantsverklaring

Begrijp je hoe belangrijke elementen moet aanpakken, zoals: Bepalen van de scope 1, 2 en 3- broeikasgasemissies Bepalen van de dubbele materialiteit Voldoen aan de Minimum Social Safeguards en OECD-richtlijnen

Kun je aan de hand van een gap-analyse, oftewel een vergelijking tussen de bestaande situatie en de gewenste situatie binnen je bedrijf, bepalen welke stappen er in de interne organisatie nodig zijn om je ESG-rapportage vorm te geven

Voor wie?

Deze training is met name bestemd voor partijen die nu of in de toekomst onder de scope van ESG-rapportage regelgeving vallen, of vrijwillig willen rapporteren. Je leert hoe je zelfstandig kan rapporteren en waar je op moet letten.

Docenten

Peter Gabriëls, Senior Projectmanager Dutch Green Building Council (DGBC)

Arjan van Eijk, Associate Director ESG and Sustainability, CBRE Nederland

