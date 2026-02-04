City Deal Impact Ondernemen & Social Enterprise Overheidscongres

Woensdag 8 april 2026 ben je van harte welkom in Lindenberg Cultuurhuis in Nijmegen, een stad waar de laatste jaren ontzettend veel gebeurt op het gebied van impact ondernemen. Samen met Social Enterprise NL, gemeente Nijmegen en impactmakers-netwerk IMPACT024 organiseren we daar het jaarlijkse Social Enterprise Overheidscongres. Deze twaalfde editie staat in het teken van de feestelijke afronding van de City Deal. We gaan er terugblikken op de afgelopen jaren, maar we kijken ook vooruit: hoe gaan we de komende jaren het impactecosysteem verder versterken? De verschillende thema’s van de City Deal zullen terugkomen in interessante deelsessies, net als mooie praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen impactondernemingen en overheden. Daarbij is er natuurlijk uitgebreid de kans om elkaar te ontmoeten.

In tegenstelling tot vorige jaren, is toegang tot deze editie van het Overheidscongres geheel gratis!

Wat kun je verwachten?

Ontdek inspirerende voorbeelden van succesvolle samenwerkingen tussen sociale ondernemingen en (lokale) overheden . De sessies bieden concrete inzichten in hoe thema’s zoals de inclusieve arbeidsmarkt, circulaire economie, armoedebestrijding en sociale cohesie in de praktijk kunnen worden aangepakt.

We staan feestelijk stil bij de afronding van de City Deal Impact Ondernemen . Tientallen overheden, ondernemers, financiers en andere organisaties hebben zich in 2021 aangesloten bij dit tijdelijke, gelijkwaardige partnernetwerk. Zij hebben zich gezamenlijk ingezet om het Nederlandse ecosysteem voor impact ondernemen te verbeteren en te versterken.

We organiseren het congres in Nijmegen , een gemeente die als City Deal-partner veel enthousiaste stappen zet om impactondernemerschap te stimuleren.

We blikken terug op de afgelopen vijf jaar . Samen duiken we in onderwerpen als impactfinanciering, impact meten, regionale impactcoalities en impact in het brede mkb. Welke

doorbraken zijn er gerealiseerd? En welke lessen zijn er geleerd?

Daarnaast kijken we vooruit . Welke onderwerpen, acties en ontwikkelingen moeten de komende jaren op de agenda staan om impact ondernemen in Nederland een welverdiende plek te geven?

Elk Overheidscongres biedt volop gelegenheid tot netwerken. Met deze editie willen we nóg sterker inzetten op het doorbreken van de 'bubbel': niet alleen is de entree gratis, we moedigen je ook van harte aan om een nieuwsgierige collega als plus-één mee te nemen!

