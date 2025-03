Sinds gisteren, 11 maart, ligt de Northern Pathfinder afgemeerd aan de kade in Sluiskil. Het 130 meter lange zeeschip doet op haar reis vanuit Azië naar Noorwegen de grootste productielocatie van Yara aan. Daar verrijst momenteel een nieuwe installatie die overtollige zuivere CO2 vloeibaar maakt, waarna het in tanks opgeslagen wordt totdat het -vanaf 2026 twee keer per week- wordt opgehaald door een CO2 schip van Northern Lights.

Yara Sluiskil heeft de Europese primeur om het gloednieuwe CO2 schip van Northern Lights aan de kade te hebben. Tim Heijn, Managing Director van Northern Lights vertelt trots: “De Northern Pathfinder is een van de vier schepen die worden ingezet om vloeibare CO2 op een veilige manier te transporteren van industriële installaties zoals Yara Sluiskil naar de Northern Lights terminal in Øygarden.” Het project tussen

het Nederlandse Yara Sluiskil en Noorse Northern Lights is het eerste grensoverschrijdend CO2 transport ter wereld voor permanente veilige opslag, 2,6 kilometer diep onder de zeebodem. “Met het opbouwen van een betrouwbare Carbon Capture & Storage (CCS) keten hebben we een erkende technologie in handen die bijdraagt aan de Europese klimaatdoelstellingen,” vervolgt Heijn.

Algemeen Directeur van Yara Sluiskil, Luc Cattoir is blij dat het moederbedrijf blijft investeren in decarbonisatie van de ammoniakproductie op de grootste kunstmest en AdBlue productielocatie van Europa. “De Europese industrie staat momenteel onder enorme druk, zowel wat betreft energieprijzen als een scheef speelveld waarin Russische importen ons flink parten spelen. Er worden ammoniak- en meststoffenfabrieken gesloten op ons continent. Dat maakt dit investeringsproject extra bijzonder voor ons. Het is toekomstbepalend en geeft ons de mogelijkheid steeds de Europese CO2-benchmark te blijven bepalen.”

Vanaf zomer 2025 hoopt Yara de nieuwe installaties op het terrein stap voor stap te gaan testen en in bedrijf te nemen. In 2026 zal er dan twee keer per week een schip van de Northern Lights vloot voor de kade liggen om 7.500 ton zuivere CO2 in vloeibare vorm te laden. De schepen zijn enkele dagen onderweg naar Øygarden, dat ter hoogte van Bergen ligt, om de CO2 daar te lossen in buffertanks van waaruit de CO2 in een poreuze gesteentelaag op 2,6 kilometer diepte onder de zeebodem permanent wordt opgeslagen.

De installatie die bij Yara wordt gebouwd wordt de grootste fabriek ter wereld om CO2 vloeibaar te maken. Yara vangt alle zuivere CO2 nu al af en past dat deels toe als grondstof voor ureumproducten zoals meststoffen en AdBlue, maar ook vindt CO2 rechtsreeks toepassing als groeistof in kassen, het houdbaar houden van verpakte salades, cafeïne extractie van koffie en de bekende bubbels in frisdrank en bier. De resterende hoeveelheid zuivere CO2 van 800.000 ton per jaar bij volle productie wordt nu nog afgeblazen naar de atmosfeer. In 2026 is deze emissie verleden tijd. Yara ziet CCS als onmisbare tussenstap op weg naar verdere verduurzaming.