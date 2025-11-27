Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuw strategisch kader voor een concurrerende en duurzame bio-economie in de EU aangenomen, waarin een koers wordt uitgezet om een schone, concurrerende en veerkrachtige Europese economie tot stand te brengen. Door hernieuwbare biologische hulpbronnen van land en zee te gebruiken en alternatieven voor kritieke grondstoffen te bieden, zal de EU vooruitgang boeken in de richting van een meer circulaire en koolstofvrije economie en kan zij de afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen verminderen.

De bio-economie biedt Europa een kans om zijn veerkracht te versterken, fossiele materialen en producten te vervangen, banen te creëren en het voortouw te nemen bij de wereldwijde verschuiving naar schone industrieën. Met deze nieuwe strategie zal de EU activiteiten ondersteunen die duurzame praktische oplossingen bieden met behulp van onze biologische hulpbronnen in sectoren zoals landbouw, bosbouw, visserij, aquacultuur, biomassaverwerking, bioproductie en biotechnologieën. Het zal het enorme potentieel van deze hulpbronnen, wetenschappelijke excellentie en industriële basis benutten en innovaties aanmoedigen die het klimaat, de natuur en de samenleving ten goede komen.

Met een waarde van maximaal 2,7 biljoen EUR in 2023 en werk voor 17,1 miljoen mensen (ongeveer 8 % van de banen in de EU) draagt de bio-economie van de EU al aanzienlijk bij tot het scheppen van banen en de economische groei in Europa. Elke baan in de bio-economie creëert drie indirecte banen in de EU. Voorbeelden van producten zijn biobased chemicaliën gemaakt van algen die worden gebruikt om geneesmiddelen, producten voor persoonlijke verzorging en industriële toepassingen te produceren. Biogebaseerde kunststoffen worden steeds vaker gebruikt in verpakkingen en auto-onderdelen. Ook biobased bouwproducties, textielvezels en meststoffen zijn in toenemende mate in trek. Het heeft echter nog steeds een enorm onbenut potentieel.

De EU-strategie voor de bio-economie heeft tot doel dit potentieel te ontsluiten door innovatie en investeringen op te schalen, leidende markten voor biogebaseerde materialen en technologieën te ontwikkelen, een duurzame aanvoer van biomassa te waarborgen en mondiale kansen te benutten.

Biobased innovaties in de praktijk realiseren

Om de biotechrevolutie te leiden, moeten innovatie en investeringen worden opgeschaald, zodat onderzoek niet in de laboratoria blijft. Het opschalen van biogebaseerde innovaties vereist een combinatie van publieke en private investeringen en een gestroomlijnd regelgevingsklimaat.

De Commissie zal werken aan de totstandbrenging van een samenhangend en vereenvoudigd regelgevingskader dat circulaire en duurzame bedrijfsmodellen beloont, met inachtneming van de EU-veiligheidsnormen. Snellere, duidelijkere en eenvoudigere goedkeuringen voor innovatieve oplossingen zullen bedrijven ondersteunen bij de ontwikkeling en groei in Europa, met name voor kmo’s.

De Commissie zal er ook voor zorgen dat bestaande en toekomstige EU-financiering naar biogebaseerde technologieën gaat. En om particuliere investeringen te stimuleren, stelt de Commissie voor een groep voor de uitrol van investeringen in de bio-economie bijeen te roepen om een pijplijn van financierbare projecten te creëren, risico’s doeltreffender te delen en particulier kapitaal aan te trekken.

Ontwikkeling van leidende markten voor biogebaseerde materialen en technologieën

Om investeringen te ontsluiten en schaalvergroting mogelijk te maken, heeft de Commissie innovatieve markten voor biogebaseerde materialen en technologieën in kaart gebracht. Deze omvatten biogebaseerde sectoren, zoals kunststoffen, vezels, textiel, chemische stoffen, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, bouwmaterialen, bioraffinaderijen, geavanceerde gisting en permanente opslag van biogene koolstof, die een groot potentieel hebben voor zowel economische groei als milieuvoordelen. De Commissie zal de vraag naar biogebaseerde inhoud in producten stimuleren, bijvoorbeeld door streefcijfers vast te stellen in de desbetreffende wetgeving.

In de strategie wordt voorgesteld een alliantie voor een biogebaseerd Europa op te richten, die EU-bedrijven zal bijeenbrengen om tegen 2030 gezamenlijk biogebaseerde oplossingen ter waarde van 10 miljard EUR aan te kopen.

Zorgen voor een duurzaam gebruik van biomassa

Terwijl we het concurrentievermogen van vandaag stimuleren, moeten we de veerkracht van morgen opbouwen. Europa is grotendeels zelfvoorzienend op het gebied van biomassa, maar we moeten ervoor zorgen dat dat zo blijft.

In de EU-strategie voor de bio-economie wordt daarom benadrukt dat biomassa op verantwoorde wijze moet worden gewonnen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat bossen, bodems, water en ecosystemen binnen hun ecologische grenzen worden beheerd. Het bevorderen van circulariteit en het verhogen van de waarde van secundaire biomassa – zoals landbouwresiduen, bijproducten en organisch afval – is van cruciaal belang. De Commissie zal initiatieven opzetten om landbouwers en bosbouwers te belonen die de bodem beschermen, koolstofputten verbeteren en duurzaam gebruik van biomassa ondersteunen.

Wereldwijde kansen benutten

Met zijn sterke onderzoeksbasis en innovatieve industrieën is Europa goed gepositioneerd om een wereldleider te worden op het gebied van duurzame biogebaseerde technologieën, materialen, producten en expertise.

Met deze strategie zal de EU de Europese industrie ondersteunen bij de toegang tot de wereldmarkten door partnerschappen tot stand te brengen die de kwetsbaarheid verminderen en ervoor te zorgen dat Europa niet afhankelijk is van één regio of één hulpbron. In het huidige fragiele geopolitieke klimaat versterkt de zekerheid van hulpbronnen het concurrentievermogen en de veerkracht van de EU.

Achtergrond

De bio-economie omvat activiteiten die biologische hulpbronnen gebruiken om toegevoegde waarde te creëren. Het omvat producten, diensten, wetenschap en technologieën die ten goede komen aan een aantal sectoren, variërend van land- en bosbouw tot visserij en aquacultuur. Met behulp van biomassaverwerking, biofabricage en biotechnologieën ondersteunt de bio-economie voedsel-, gezondheids-, energie-, industrie- en ecosysteemdiensten.

Het nieuwe strategisch kader voor een concurrerende en duurzame bio-economie in de EU bouwt voort op de strategie voor de bio-economie van 2012 en de in 2018 en 2022 uitgevoerde evaluaties, waarbij de nadruk wordt verlegd naar industriële uitrol, marktopschaling, concurrentievermogen en veerkracht.