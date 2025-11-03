Vandaag heeft de Europese Commissie in totaal 2,9 miljard euro aan financiering aangekondigd voor 61 geavanceerde nettonul/technologieprojecten. De financiering is afkomstig uit het innovatiefonds, dat gebruikmaakt van inkomsten uit het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS). Deze subsidies volgen op een eerste oproep voor nettonultechnologieën (IF24-oproep), die in december 2024 werd gelanceerd met als doel het technologische leiderschap van Europa te versterken en de uitrol van innovatieve decarbonisatieoplossingen te versnellen.

De geselecteerde projecten bestrijken 19 industriële sectoren, 18 landen en verschillende schalen, wat de ambitie van de EU weerspiegelt om koolstofvrij te worden door middel van een breed scala aan technologieën en toepassingen. De nadruk ligt op energie-intensieve industrieën, hernieuwbare energie en energieopslag, nettonulmobiliteit en -gebouwen, cleantechproductie en industrieel koolstofbeheer.

De 61 projecten hebben het potentieel om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen, waardoor ongeveer 221 miljoen ton CO2-equivalent in de eerste tien jaar van hun exploitatie wordt verminderd. Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van 9,9 miljoen gemiddelde Europese auto’s. Deze vermindering zal rechtstreeks bijdragen tot de doelstelling van de EU om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Volgende stappen

De ontwikkelaars van de 61 succesvolle projecten zijn uitgenodigd om de voorbereidingsfase van de subsidieovereenkomst met het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu (Cinea) te starten. Tijdens deze fase ronden de Commissie en de geselecteerde projectontwikkelaars het financieringscontract af, waarin de begroting, het tijdschema, de technische prestaties en de wettelijke verantwoordelijkheden worden bevestigd. De resultaten van dit proces zullen in de eerste helft van 2026 worden bevestigd.

Achtergrond

Met behulp van geraamde inkomsten van 40 miljard EUR uit het EU-ETS wil het innovatiefonds investeringen in geavanceerde, koolstofarme en nettonultechnologieën stimuleren om de transitie van Europa naar klimaatneutraliteit te ondersteunen.

De oproep trok 359 aanvragen aan, waarvoor in totaal 21,7 miljard EUR steun werd aangevraagd — meer dan negen keer het beschikbare budget van 2,4 miljard EUR. Deze overweldigende respons bevestigt zowel de maturiteit van de Europese nettonultechnologiesector als de sterke inzet om koolstofvrij te worden, in overeenstemming met de Clean Industrial Deal. Deze resultaten brengen de portefeuille van het Innovatiefonds op meer dan 270 projecten, waarvoor 15,6 miljard EUR is vastgelegd.

Alle toegekende projecten werden geselecteerd door middel van een evaluatie door onafhankelijke deskundigen aan de hand van de volgende criteria: hun potentieel om de uitstoot van broeikasgassen, de mate van innovatie, de rijpheid van het project, de reproduceerbaarheid en de kostenefficiëntie te verminderen.

Ook in 2024 organiseerde de Commissie de eerste specifieke oproep voor projecten voor de productie van batterijcellen voor elektrische voertuigen, samen met haar tweede veiling voor hernieuwbare waterstof in het kader van de Europese waterstofbank in het kader van het innovatiefonds. De subsidieovereenkomsten voor zowel de oproep als de veiling zullen naar verwachting vóór het einde van dit jaar worden ondertekend.

De Commissie bereidt zich voor op de volgende oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het innovatiefonds begin december 2025.