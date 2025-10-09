Fracties met een meerderheid in het Europees Parlement hebben woensdagavond 8 oktober een akkoord bereikt om de EU-wetgeving rond duurzaamheid voor bedrijven (CSDDD) verder in te perken. Dat bevestigen parlementariërs en functionarissen aan persbureau Reuters.

De Europese richtlijn voor duurzaamheidszorgplicht bij bedrijven (CSDDD), die vorig jaar werd aangenomen, verplicht ondernemingen om mensenrechten- en milieuproblemen in hun toeleveringsketens aan te pakken, op straffe van boetes tot 5% van hun wereldwijde omzet.

De centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP) – de grootste fractie in het parlement – bereikte woensdag een akkoord met socialistische en liberale parlementariërs om de wet verder te beperken, aldus Jorgen Warborn, de EVP-onderhandelaar, tegen Reuters.

Een belangrijke wijziging is dat de regels alleen nog zouden gelden voor bedrijven met minstens 5.000 werknemers en een omzet van minimaal 1,5 miljard euro (EUR1,74 miljard), aldus Warborn. Momenteel geldt de CSDDD voor bedrijven met 1.000 of meer werknemers en een omzet boven 450 miljoen euro.

De Nederlandse socialistische parlementariër Lara Wolters liet weten woensdag te zijn opgestapt als hoofdonderhandelaar van haar fractie uit onvrede over het akkoord.

