De Europese Unie heeft het besluit over het verbod op het gebruik van ‘vleestermen’ voor plantaardige alternatieven uitgesteld. Bekende productnamen zoals vegaburger en vegetarische worst zouden door het voorgestelde verbod niet langer gebruikt mogen worden. Hoewel het Europees Parlement in oktober instemde met de maatregel, bereikten het Parlement, de Commissie en de 27 lidstaten tijdens de trilogen geen overeenstemming. Het dossier wordt daarom doorgeschoven naar volgend jaar. De Vegetarische Slager en Vivera, verenigd in The Vegetarian Butcher Collective, reageren opgelucht op het uitstel.

De Franse Europarlementariër Céline Imart diende het wetsvoorstel in. Tijdens de onderhandeling lagen aanvullende voorstellen op tafel om de lijst met verboden termen verder uit te breiden. Deze aanscherpingen stuitten op stevige weerstand van meerdere lidstaten en politieke fracties, waarna de onderhandelingen vastliepen en werd besloten het besluit uit te stellen. Vivera-CEO Willem van Weede hoopt dat de extra tijd betere afweging oplevert: “Verschillende onderzoeken tonen aan dat consumenten niet in verwarring raken door het gebruik van bekende vleesnamen voor plantaardige producten. Bekende termen helpen consumenten bij de overstap naar een duurzame, plantaardige variant. Hopelijk ziet de EU bij nader onderzoek in dat zij deze ontwikkeling moet stimuleren in plaats van beperken. Het verzet dat tijdens de recente vergadering zichtbaar werd, geeft hoop op een betere uitkomst.”

No Misteak: plantaardige sector voert actie in Brussel

De plantaardige sector sprak zich samen met andere organisaties expliciet uit tegen het verbod. De Vegetarische slager ondersteunde een protestcampagne op initiatief van Anna Strolenberg, Europarlementariër van de politieke partij Volt. Rutger Rozendaal, CEO van De Vegetarische Slager: “We verrasten medewerkers van het Europees Parlement tijdens de lunch met een vegaburger en een duidelijk bericht: consumenten vergissen zich niet. We voerden in Brussel een Digital Out of Home-campagne met het statement: ‘Make no Misteak’. Het lijkt erop dat deze boodschap begint door te dringen. Het uitstel geeft de EU de tijd om na te denken over de gevolgen van een verbod. Wij roepen de Europese Commissie op om bij een vervolgronde te kiezen voor beleid dat eiwittransitie ondersteunt.”

Brief aan Europese Commissie

Samen met Europese producenten Heura Foods en Rügenwalder Mühle stuurden Vivera en De Vegetarische Slager een brief aan Fabien Santini, Head of Unit Governance of the Agri-Food Markets van de Europese Commissie (DG-AGRI). In de brief benadrukken zij dat termen zoals burger en worst essentieel zijn voor duidelijkheid richting consumenten en voor verdere groei van een innovatieve en duurzame plantaardige markt in Europa.