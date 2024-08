Rolls-Royce Power Systems gaat een batterijpark (BESS) met een vermogen van 32,6 Megawatt en een opslagcapaciteit van 65,2 Megawattuur bouwen voor Batterij Park Zeewolde (BPZ). Equans zal zorgdragen voor het ontwerp, inkoop en realisatie van de elektrische installaties van het batterijpark. Equans breidt hiermee haar expertise op het gebied van ontwerp & realisatie van grootschalige batterijsystemen verder uit. Daarnaast heeft Equans ook opdracht gekregen om het bestaande hoogspanningsstation van Windpark Zeewolde uit te breiden.

Bijdragen aan een stabiele energievoorziening

Met 65,2 Megawattuur aan opslagcapaciteit zal dit batterijpark vooralsnog één van de grootste batterijprojecten in Nederland zijn. Ook draagt het bij aan een stabiele energievoorziening van het elektriciteitsnet. Het batterijpark wordt namelijk aangesloten op het onderstation van het Windpark Zeewolde. Wanneer het hard waait en de turbines in het windpark veel elektrische energie opwekken, wordt deze opgeslagen in de batterijsystemen. Dit voorkomt overbelasting van het net op momenten dat er veel elektriciteit beschikbaar is. Later leveren de opslagsystemen groene stroom aan het net als er geen wind is, maar er toch energiebehoefte is. De energie die jaarlijks wordt opgeslagen staat gelijk aan het gemiddelde elektriciteitsverbruik van zo’n 12.000 huishoudens. De verwachting is dat het batterijpark in de zomer van 2025 in gebruik genomen wordt.

“Met de batterijen gaan we het net ondersteunen bij het verbeteren van de leveringszekerheid en het verminderen van netcongestie, zodat we onze elektriciteit veel slimmer kunnen gebruiken”, aldus Sjoerd Sieburgh, directeur van Windpark Zeewolde. Het batterijpark zal dan ook een aanzienlijke impact hebben naar een duurzamere energievoorziening. “Batterij-energieopslagsystemen leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie”, zegt Andreas Görtz, President Sustainable Power Solutions bij Rolls-Royce Power Systems. “Ze zijn een centraal onderdeel van onze strategische bedrijfsgebieden, waardoor we de energiezekerheid wereldwijd kunnen versterken.”

Netcongestie in Nederland oplossen

Om het volledige potentieel van hernieuwbare energie te benutten, zijn batterijen cruciaal voor het balanceren van vraag en aanbod in het elektriciteitsnet. Hierdoor zorgen ze voor een stabiele en betrouwbare energievoorziening voor alle Nederlanders. Equans heeft een uitgebreide expertise uitgebouwd in het ontwerpen en realiseren van grootschalige batterijsystemen in binnen -en buitenland. Na de realisatie van het Giga Storage Buffalo 25MW batterijpark in Lelystad en de recente opdrachten voor de realisatie van de batterijparken voor ENGIE op de Maxima-centrale (35MW) en het 45MW project voor Dispatch Grid Services in Dordrecht, bekrachtigen we onze missie om de netcongestie in Nederland op te lossen. “We hebben immers de technologische expertise en uitvoeringsvaardigheden in huis en zetten deze in om positieve impact te maken op de energietransitie en de netcongestieproblematiek”, aldus Ruud Schenk, Algemeen Directeur van Equans Infra & Energie.