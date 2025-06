Elysian Aircraft, KLM en Transavia starten vandaag een kennistraject om batterij-elektrisch vliegen versneld van de grond te krijgen. In een reeks gezamenlijke workshops verkennen de partijen de technologische, operationele en commerciële vereisten voor de inzet van elektrische toestellen, zoals de E9X van Elysian. Het initiatief markeert een belangrijke stap richting emissievrije luchtvaart op regionale afstanden.

Elysian werkt aan de E9X, het eerste batterij-elektrische vliegtuig voor 90 passagiers met een actieradius van rond de 800 kilometer. De technologie biedt kansen voor schoner en efficiënter vervoer, vooral op kortere afstanden tussen regionale luchthavens wereldwijd. Volgens Elysian bestaat succesvolle ontwikkeling uit meer dan alleen technische innovatie.

“Het is onmogelijk om een vliegtuig te bouwen dat écht afwijkt van wat de industrie gewend is zonder intensieve samenwerking met operators en luchthavens,” zegt Daniel Rosen Jacobson, Co-CEO van Elysian. “Dit samenwerkingstraject levert cruciale inzichten op, variërend van technische eisen tot passagiersbeleving en netwerkintegratie, zoals welke bestemming wel of niet zouden werken in termen van operationele en economische haalbaarheid. “Het is een eyeopener dat we in veel gevallen zelfs duurzamer en goedkoper kunnen opereren dan de trein, en dat drukke routes zoals Amsterdam–Londen goed uitvoerbaar blijken te zijn met elektrisch vliegen.”

Verschillende experts

De workshops brengen experts uit verschillende disciplines samen: van vliegtuigontwerpers tot onderhoudsspecialisten, en van netwerkplanners tot revenue managers. Zij gaan aan de slag met belangrijke vraagstukken om de potentie van elektrisch vliegen optimaal te benutten. De luchtvaartmaatschappijen delen cruciale inzichten over operationele en commerciële processen, die essentieel zijn voor het ontwerp, de ontwikkeling en commercialisering van het elektrische vliegtuig.

Transavia: realisme en ervaring als motor voor innovatie

Als luchtvaartmaatschappij voelt Transavia zich verantwoordelijk om actief bij te dragen aan innovatie rond verduurzaming van de luchtvaart. De samenwerking met Elysian sluit aan bij bestaande initiatieven, zoals vlootvernieuwing en het gebruik van alternatieve brandstoffen (SAF).

“Elektrificatie is een veelbelovende richting waar we in geloven. Deze samenwerking stelt ons in staat om concrete stappen te zetten richting verduurzaming van het luchtvervoer. Tegelijkertijd blijven we scherp op de commerciële en operationele haalbaarheid,” aldus Oliver Newton, Lead Sustainability & Innovation van Transavia. “Het is een uitdaging om technische innovaties te verbinden met klantbeleving, netwerk en kosten, maar we zetten ons daar vol voor in.”

Transavia levert waardevolle expertise op het gebied van onderhoud, operatie en klantbeleving. Een aantal voorstellen – zoals batterijwissels door luchtvaartpersoneel – bleek in de praktijk niet goed uitvoerbaar. Tegelijkertijd ontstonden nieuwe inzichten, bijvoorbeeld over het openen van routes naar bestemmingen waar de vraag momenteel te klein is voor grotere toestellen.

KLM: toekomstverkenning met sectorbrede impact

KLM realiseert zich dat emissieloos vliegen niet van vandaag op morgen te realiseren is. Samen met partners in de branche doet de luchtvaartmaatschappij onderzoek naar vluchten op elektriciteit, waterstof en hybride brandstoffen. Jolanda Stevens, programmamanager Zero Emission Aviation bij KLM, is sinds april 2024 lid van de raad van advies van Elysian.

“Door beter te begrijpen hoe dit vliegtuig eruit gaat zien en hoe het zal opereren, kunnen wij vanuit onze ervaring meedenken met het uiteindelijke ontwerp. Daarnaast helpt deze samenwerking ons vooruit te denken over hoe we als sector kunnen transformeren”, vertelt Stevens.

Een belangrijke factor in deze samenwerking is de betrokkenheid van piloten, die cruciale feedback geven over zowel de prestaties van het toestel als aspecten zoals brandstofverbruik.

“Piloten snappen als geen ander wat wel en niet werkt in een vliegtuig. Bijvoorbeeld, twee verschillende energiebronnen aan boord betekenen een heel nieuwe manier van energiemanagement voor de crew. Dat moet meegenomen worden in het ontwerp”, vult Stevens aan.

Volgende stappen

De komende maanden werken de partners verder aan onder andere concrete gebruiksmogelijkheden, routeanalyses en passagiers’ proposities. De gezamenlijke ambitie is om niet alleen een duurzamer vliegtuig te bouwen, maar een compleet ecosysteem eromheen te ontwerpen.

“We streven niet alleen naar emissievrij vliegen, maar willen ook de passagierservaring van de 21e eeuw vormgeven,” aldus Daniel Rosen Jacobsen van Elysian. “Welke aspecten zijn verouderd? Hoe kunnen we het reizen aangenamer, efficiënter en duurzamer maken? Die antwoorden gaan we samen vinden.”

Deze strategische samenwerking markeert een belangrijke stap naar verduurzaming in de luchtvaartindustrie, waarbij innovatie en samenwerking hand in hand gaan.

Foto: V.l.n.r. Daniel Rosen Jacobson (Elysian), Jolanda Stevens (KLM) en Oliver Newton (Transavia).