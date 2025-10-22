Elysian Aircraft, pionier in grote batterij-elektrische vliegtuigen, en TrueNoord, specialist in regionale vliegtuigleasing, hebben tijdens de General Assembly van de European Regions Airline Association (ERA) in Estoril een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om vliegtuiginnovatie en leasingexpertise samen te brengen ter ondersteuning van de E9X, het vlaggenschipprogramma van Elysian, rondom emissievrij vliegen onder de 1000 kilometer.

De samenwerking zal bestaan uit een reeks strategische sessies waarin cruciale onderwerpen rond financiering en leasing worden behandeld, zoals directe operationele kosten, restwaarde en aftersalesondersteuning voor het E9X-vliegtuig. Deze sessies bevestigen de interesse van TrueNoord om deze vliegtuigen verder te onderzoeken en bieden een platform van samenwerking tussen vernieuwers, financiers, luchtvaartmaatschappijen en andere stakeholders binnen het duurzame luchtvaart-ecosysteem.

Co-Founder en Co-CEO van Elysian Aircraft, Daniel Rosen Jacobson, verklaarde over de samenwerking: “De toekomst van de luchtvaart zal niet alleen door technologie mogelijk worden gemaakt, maar door de kracht van een ecosysteem dat gezamenlijk deze systeemverandering teweeg brengt Via onze samenwerking luchtvaartmaatschappijen en nu met TrueNoord, dat als lessor van regionale vliegtuigen de dynamiek van een 90-passagiersvliegtuig beter begrijpt dan wie dan ook, zorgen we ervoor dat de E9X niet alleen technologisch haalbaar is, maar ook aansluit bij de commerciële en financiële verwachtingen van de sector.”

Anne-Bart Tieleman, CEO van TrueNoord, voegde toe: “Wij zijn verheugd Elysian te mogen verwelkomen in de TrueNoord New Technology Hub. Wij geloven sterk dat lessors, waaronder TrueNoord, een integraal onderdeel zijn van het toekomstige ecosysteem van technologiegedreven vliegtuigen door het mogelijk maken van geoptimaliseerde leasingsoplossingen voor onze klanten. Dit genereert de inkomsten die nodig zijn voor de nieuwe generatie OEM’s, waaronder Elysian, om zowel te floreren als hun investeerders te belonen voor het risico dat zij nemen bij de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen. Het doel van de TrueNoord New Technology Hub is ervoor te zorgen dat de economische haalbaarheid van dergelijke vliegtuigen aantrekkelijk genoeg is voor onze klanten om die stap te zetten.”

De samenwerking tussen Elysian en TrueNoord voegt het perspectief van de lessor toe aan het E9X-programma en vult de technische ontwikkeling aan met financiële en operationele expertise.