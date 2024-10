Van de 9,4 miljoen personen­auto’s die er begin 2024 in ons land stonden geregistreerd zijn inmiddels meer dan 1,3 miljoen exemplaren voorzien van een volledig elektrische of hybride aandrijving. Daarmee is bijna 14 procent van het wagenpark deels of geheel geëlektrificeerd. Dit aandeel is ruim een factor vier hoger dan vijf jaar geleden toen het aantal EV’s en hybride auto’s uitkwam op 323.898 eenheden (3,7%), zo blijkt uit de nieuwe editie Mobiliteit in Cijfers Auto’s 2024 – 2025 van RAI Vereniging en BOVAG.

Elektrificatie Nederlandse wagenpark zet door

Volgens de uitgave telde Nederland vorig jaar 848.972 hybride auto’s (+31%) en 462.307 volledig elektrische auto’s (+36%). Met name de laatste paar jaar heeft elektrisch rijden een groeispurt doorgemaakt. In 2023 werden 113.961 nieuwe volledig elektrische auto’s aangeschaft, een plus van 56 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Tegelijkertijd groeide de vraag naar hybride modellen met 22 procent tot 137.063 voertuig­en. Met als resultaat dat ruim twee derde (68%) van alle nieuw geregistreerde auto’s in meer of mindere mate elektrisch is.

CO2-uitstoot blijft dalen

Het is evident dat deze ontwikkeling positieve effecten heeft op de CO2-uitstoot. Op Europees niveau mag Nederland zich wat dat betreft tot de koplopers rekenen. Na Zweden (61 gr/km), Finland (60,9 gr/km) en Denemarken (73,3 gr/km) behoort Nederland tot de EU-lidstaten met de laagste gemiddelde CO2-uitstoot per nieuw verkochte auto, namelijk: 74,2 gr/km. Ter vergelijking in 2022 was dat nog 86,8 gr/km.

Gemiddelde aanschafprijs €48.118

In Mobiliteit in Cijfers Auto’s valt verder te lezen dat de gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe personen­auto begin dit jaar 48.118 euro bedroeg (2023: 46.235 euro). Per brandstofsoort kunnen de prijsverschillen echter sterk uiteenlopen. Zo hangt aan een dieselpersonen­auto een gemiddeld prijskaartje van 92.117 euro. Voor een plug-in hybride is een consument gemiddeld 74.553 euro kwijt. Voor een volledig elektrische auto 52.439 euro, een benzine-auto 35.373 euro en een auto op LPG 23.646 euro. Qua koetswerk is de SUV met een aandeel van 50,3 procent in de verkopen het meest populair bij de consument, gevolgd door de hatchback (33,9%) en de station­wagen (9,0%).

Automatisch schakelen de norm

Opvallend is dat Nederlanders in steeds grotere getale de automatische transmissie omarmen. Dat is niet verwonderlijk, want de moderne automaat biedt immers veel gebruiksgemak, is comfortabeler en vaak zelfs zuiniger dan een handgeschakelde versnellingsbak. Bovendien functioneren de sterk in opkomst zijnde rijhulpsystemen (ADAS) vaak beter in combinatie met een automaat; denk bijvoorbeeld aan adaptive cruise control. Vorig jaar was 70 procent van alle nieuw verkochte auto’s voorzien van een automaat of Continu Variabele Transmissie (CVT).