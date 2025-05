Premier Dick Schoof is tijdens zijn kennismakingsbezoek op Bonaire opgewacht door eisers in de Klimaatzaak Bonaire. Zij hielden bij het bezoek aan de witte slavenhutjes een spandoek vast met de tekst ‘Schoof, laat ons erfgoed niet in zee verdwijnen’. De slavenhutjes op het zuidelijke deel van het eiland zijn belangrijk cultuurhistorisch erfgoed. Met deze actie vestigen de eisers aandacht op de klimaatzaak die zij samen met Greenpeace Nederland tegen de Staat voeren en eisen ze rechtvaardig klimaatbeleid van de premier. De inwoners van Bonaire dreigen deze belangrijke tastbare herinnering aan het pijnlijke slavernijverleden te verliezen door de stijgende zeespiegel als gevolg van de klimaatcrisis.

Danique Martis, eiser in Klimaatzaak Bonaire: ‘Er wordt met twee maten gemeten. Wij staan hier vandaag omdat wij klimaatrechtvaardigheid eisen. Het is belangrijk dat de Nederlandse regering verantwoordelijkheid neemt. De Caribische gemeenten worden al te lang vergeten. Voor Europees Nederland zijn er wel plannen voor bescherming tegen de stijgende zeespiegel en andere gevolgen van de klimaatcrisis, maar voor Bonaire nog niet. Wij willen dat Schoof zijn verantwoordelijkheid neemt en ook beschermende maatregelen neemt voor ons.’

Premier Schoof is op rondreis in het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk. Zijn bezoek begint vandaag bij Bonaire waar hij in een paar uur tijd het bestuur van het eiland ontmoet en de mangrove en de slavenhutjes bezoekt. De eisers wachtten hem op aan de rand van het gebied van de slavenhutjes, die door overstroming worden bedreigd. De slavenhutjes zijn uniek en een van de weinige tastbare herinneringen aan het slavernijverleden. ‘Het is belangrijk dat ons erfgoed wordt bewaard voor toekomstige generaties’, zegt eiser Danique Martis.

Wat er met dat erfgoed dreigt te gebeuren, is te zien op de afbeelding van de muurschildering die aan premier Schoof werd overhandigd. Daarop staan de slavenhutjes onder water. ‘Het is goed dat we premier Schoof naar ons hebben laten luisteren’ zegt Danique Martis. ‘Maar hij maakte ook duidelijk dat we niet de hoop moeten hebben dat dit kabinet gaat doen wat nodig is voor ons. Dus we gaan sowieso door met onze rechtszaak voor klimaatrechtvaardigheid voor Bonaire.’

Geen aandacht voor Caribische gemeenten in Nederlands klimaatbeleid

Het is al maanden duidelijk dat het kabinet niet eens op koers ligt om tenminste haar eigen klimaatdoel uit de Klimaatwet te halen. De voorjaarsnota en klimaatplannen van Minister Hermans laten zien dat dit kabinet geen prioriteit geeft aan het klimaatbeleid en er is helemaal geen aandacht voor klimaatadaptatie voor de Caribische gemeenten. ‘Terwijl we het klimaatbeleid moeten versnellen, trapt dit kabinet juist op de rem. Voor Bonaire is er geen tijd meer voor getreuzel. Daarom voert Greenpeace Nederland samen met inwoners van Bonaire een rechtszaak voor klimaatrechtvaardigheid’, aldus Marieke Vellekoop, directeur van Greenpeace Nederland.

Klimaatzaak Bonaire tegen de Staat

Op 7 en 8 oktober dit jaar buigt de rechtbank Den Haag zich over Klimaatzaak Bonaire, aangespannen door 8 inwoners van Bonaire en Greenpeace Nederland tegen de Nederlandse Staat. Zij eisen klimaatrechtvaardigheid, omdat de overheid niets concreets doet om hen te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. Bonaire is extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Een vijfde van Bonaire wordt bedreigd door zeespiegelstijging richting het einde van deze eeuw. In de zaak wordt geëist dat de regering de gevaren moet beperken door de CO2-uitstoot sneller terug te dringen. Daarnaast moet de regering plannen maken voor de bescherming van Bonaire.

Foto: Credits: David Martinus / Greenpeace. Van links naar rechts: eisers Danique Martis, Onnie Emerenciana en Jackie Bernabela, samen met minister-president Dick Schoof.