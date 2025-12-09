De jaarlijkse ‘Investment Survey’ van de Europese Investeringsbank (EIB) laat zien dat Nederland koploper blijft in Europa als het gaat om de adoptie van digitale technologieën en kunstmatige intelligentie (AI). Nederlandse bedrijven geven aan dat ze veel vaker meerdere geavanceerde digitale technologieën gebruiken dan bedrijven in andere EU-landen (65% versus 51% in de EU). Het land heeft ook een van de hoogste adoptiepercentages van generatieve AI, waarbij toegang tot digitale infrastructuur nauwelijks als een investeringsbelemmering wordt gezien in vergelijking met het EU-gemiddelde. Deze positieve trends zullen het concurrentievermogen van het land ondersteunen. Nederlandse bedrijven zien de groene transitie ook steeds meer als een kans: 39% van de bedrijven geeft aan positief te zijn, tegenover slechts 28% een jaar geleden.

“Wat betreft de adoptie van nieuwe digitale technologieën maakt Nederland zijn naam als innovatief land zeker waar”, aldus Debora Revoltella, hoofdeconoom van de EIB-groep. De leidende positie van Nederlandse bedrijven op het gebied van innovatie en AI toont aan dat Europa, met het juiste investeringsklimaat en de juiste financieringsmogelijkheden, een enorm potentieel heeft – iets waar de EIB-groep prioriteit aan geeft door snelgroeiende, innovatieve bedrijven te financieren, bijvoorbeeld via het European Tech Champions Initiative (ETCI). Het is dan ook geweldig om te zien dat de Nederlandse overheid 200 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor ETCI 2.0, waarmee het voortouw wordt genomen in een onderwerp dat cruciaal is voor het toekomstige concurrentievermogen van Europa.

Nederlandse bedrijven zien de groene transitie ook steeds meer als een kans: 39% van de bedrijven geeft aan positief te zijn, tegenover slechts 28% een jaar geleden. De enquête, die meer dan 12.000 Europese bedrijven en meer dan 800 Amerikaanse bedrijven omvat, is tussen april en juli 2025 gehouden en laat ook zien dat 98% van de Nederlandse bedrijven rechtstreeks investeert in maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken te verminderen. Nederland staat ook in de top 3 van Europa als het gaat om investeringen in energie-efficiëntie. Dit laat zien dat bedrijven stappen ondernemen om de hoge energiekosten aan te pakken, die voor meer dan de helft van hen een investeringsbelemmering blijven.

Andere investeringsbelemmeringen zijn onder meer de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel (genoemd door 89% van de Nederlandse respondenten), onzekerheid over de toekomst (72%), regelgeving (66%), energiekosten (53%) en transportinfrastructuur (25%). Over het algemeen blijft het investeringssentiment in Nederland echter positief en steekt het gunstig af bij de EU, ondanks de uitdagende wereldwijde omgeving. Meer dan negen op de tien Nederlandse bedrijven investeren (93%), wat boven het EU-gemiddelde van 86% ligt.

De resultaten van de enquête worden gebruikt voor het jaarlijkse investeringsrapport, de belangrijkste publicatie van de afdeling Economie van de EIB-groep, waarin de investeringsvooruitzichten voor de Europese economie worden gemeten.

Achtergrondinformatie

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie en is eigendom van de lidstaten. Gebaseerd op acht kernprioriteiten financieren we investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU door klimaatactie en milieu, digitalisering en technologische innovatie, veiligheid en defensie, cohesie, landbouw en bio-economie, sociale infrastructuur, de kapitaalmarktenunie en een sterker Europa in een vreedzamere en welvarendere wereld te versterken.

De EIB-groep, waartoe ook het Europees Investeringsfonds (EIF) behoort, heeft in 2024 bijna € 89 miljard aan nieuwe financieringen verstrekt voor meer dan 900 impactvolle projecten, waarmee het concurrentievermogen en de veiligheid van Europa worden versterkt.

In 2024 bereikte de EIB-groep een financieringsvolume van € 3,1 miljard in Nederland, gericht op steun voor sociale infrastructuur, bescherming tegen overstromingen en ondersteuning van innovatieve bedrijven.