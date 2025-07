Eevery introduceert de VSME-rapportagetool: een toegankelijke en betaalbare oplossing voor kleine en middelgrote bedrijven die serieus werk willen maken van duurzaam ondernemen. De tool is gebaseerd op de nieuwe Europese VSME-standaard voor duurzaamheidsrapportage. Een vrijwillig, erkend kader speciaal ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf.

Professioneel rapporteren, zonder dikke rapporten of dure consultants

Steeds meer ondernemers voelen de druk om hun duurzaamheid aantoonbaar te maken. Klanten, banken, ketenpartners of aanbestedingen vragen om transparantie. Maar waar begin je? De VSME-rapportagetool van Eevery biedt het antwoord: een slimme vragenlijst, persoonlijke begeleiding en een professioneel rapport dat direct klaar is om te delen.

Wat is VSME?

VSME staat voor Voluntary Standard for Sustainability Reporting by SMEs. De standaard is ontwikkeld door EFRAG in opdracht van de Europese Commissie, sluit aan op de CSRD, maar is veel eenvoudiger in gebruik. Geen verplichte externe audit, maar wel betrouwbare ESG-informatie die je als ondernemer krachtig kunt inzetten.

Voor wie is deze tool bedoeld?

Voor ieder middelgroot- en kleinbedrijf dat duurzaamheid serieus neemt. Of je nu toeleverancier bent in een keten, duurzame impact wilt aantonen richting banken of je wilt onderscheiden in offertes, de VSME-tool biedt grip én geloofwaardigheid.

Kies de module die het best bij jouw bedrijf past

Of je nu snel een helder duurzaamheidsrapport wilt, of juist dieper inzicht zoekt voor investeerders of ketenpartners, de modules sluiten aan op jouw ambitie en situatie.

Basismodule: snel inzicht in je duurzaamheidsprestaties. Ideaal voor kleinere bedrijven zonder rapportageplicht.

Uitgebreide module: voor ondernemers die dieper willen gaan en ESG onderbouwen richting investeerders of ketenpartners.

Zo werkt de tool

Dataverzameling: een overzichtelijke checklist geeft inzicht in de benodigde gegevens. Slimme vragenlijst: op basis van de officiële VSME‑standaard, begeleid door een accountmanager, zonder dat je enige voorkennis nodig hebt. Rapportgeneratie: met één klik ontvang je een professioneel PDF‑rapport dat klaar is voor stakeholders.

Direct starten loont

Weergeefbaar beeld van duurzame prestaties

Vertrouwen opbouwen bij klanten en investeerders

Voorbereiden op toekomstige (CSRD‑) verplichtingen

Makkelijke start: rapportage over 2024 is nu al mogelijk

Complete oplossing vanaf €1.250 per jaar

De VSME-rapportagetool maakt onderdeel uit van het Eevery-platform. Je krijgt inzicht in je ESG-prestaties, toegang tot een CO2-calculator en concreet advies om te verbeteren, alles onder persoonlijke begeleiding van duurzaamheidsexperts.