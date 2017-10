Eerste versie Fair Practice Code gepresenteerd

Op 3 oktober is de eerste versie van de Fair Practice Code in de kunsten aangeboden aan demissionair minister Bussemaker, tijdens een bijeenkomst in Veem House for Performance.

Bijeenkomst in Veem House for Performance

De werkbijeenkomst werd afgetrapt door Felix Rottenberg, voorzitter bestuur van de Amsterdamse Kunstraad en van componistenvereniging Nieuw Geneco. Hij pleitte voor een gezonde betaling van kustenaars en creatieven en stevige investeringen in culturele voorzieningen, in een uitdijende sector. ‘De uitvoering mogelijk maken vereist ook een omgekeerde Zijlstra-operatie’.

Nadat de eerste versie van de Fair Practice Code aan de minister was overhandigd, ging de zaal direct aan het werk: wat betekent een Fair Practice Code voor een kunstenaar, een instelling? Welk gesprek voer je met elkaar?

De Fair Practice Code versie 1.0 is een startpunt

De Fair Practice Code biedt een kader om loon naar werk in de culturele en creatieve sector mogelijk te maken. Dat is nodig voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. Een brede vertegenwoordiging van creatieve professionals uit vele disciplines heeft de eerste versie van de Fair Practice Code opgesteld, een startpunt waarmee alle betrokkenen met elkaar het gesprek kunnen voeren over haalbare doelen op het gebied van Fair Practice.

Minister Bussemaker

De minister heeft het onderwerp politiek op de kaart gezet en de totstandkoming van deze code gefaciliteerd. Het streven is dat de Fair Practice Code collectief wordt gedragen door alle betrokkenen in de culturele sector, dus ook de politiek. Daarom worden politici en bestuurders als medebelanghebbenden hier nu al bij betrokken.

Hoe nu verder?

Het traject vanaf nu spitst zich toe op het verwerven van breed draagvlak en op het verder ontwikkelen van de code. Dit geschiedt door middel van gesprekken met betrokkenen binnen de diverse deelsectoren en door reacties op te halen via het mailadres fairpracticecode@kunsten92.nl. Er is een website in de maak met reeds bestaande afspraken, best practices en verdienmodellen.

Begin 2018 zal de definitieve Fair Practice Code gereed zijn. De implementatie van de code wordt vervolgens gemonitord.

De Fair Practice Code is een praktische uitwerking van de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector, waarvoor Kunsten ‘92 in 2016 van minister Bussemaker de opdracht kreeg en die dit najaar gereed zal zijn.