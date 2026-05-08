Musea, theaters en andere culturele en creatieve organisaties hebben een plan gemaakt om de sector duurzamer te maken. In deze routekaart staat hoe de culturele en creatieve sector onder andere gebouwen en materiaalgebruik wil verduurzamen. De routekaart helpt organisaties om in 2050 meer klimaatneutraal en circulair te zijn.

Wat staat er in de routekaart?

De routekaart beschrijft hoe de culturele en creatieve sector gebouwen, mobiliteit, bedrijfsvoering en materiaalgebruik wil verduurzamen. Het doel is om in 2025 de CO ₂ -uitstoot flink te verminderen. De routekaart is onderdeel van een serie sectorale routekaarten voor maatschappelijk vastgoed. Daarin beschrijven verschillende sectoren hun plannen om minder CO ₂ uit te stoten.

Betrokken partijen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) steunt de culturele sector en de sportsector bij het maken van deze routekaarten. RVO houdt ook de voortgang bij. Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor de culturele en creatieve sector. Zij zijn gestart met het ‘Programma Duurzame Cultuursector’ om de sectoren te helpen bij de uitvoering van de routekaart. Het initiatief voor de routekaart kwam van de culturele sector en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Resultaat van samenwerking

RVO heeft brainstormsessies begeleid en verwerkte de uitkomst daarvan in de doelstellingen van de routekaart. Kunsten ’92 begeleidt acties om deze doelen te behalen. RVO blijft betrokken als kennispartner van het programma en bij het verbeteren van de gebouwgegevens van cultuurgebouwen.

Foto: Theater de Kring in Roosendaal