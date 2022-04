Met de inhuldiging van de eerste “Smart Circular Bridge” wordt op vrijdag 22 april geschiedenis geschreven op de Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 in Almere/NL. Het bijzondere kenmerk: De brug is gebouwd van een bio-composietmateriaal – in het geval van Almere van vlas en een speciale bio-hars. De officiële opening werd verricht door Ank Bijleveld-Schouten, burgemeester van Almere, voordat andere projectdeelnemers volgden en hun werk van de afgelopen maanden schetsten.

Het materiaal is licht en zeer stabiel, de eigenschappen zijn vergelijkbaar met aluminium of staal. Het project biedt een enorm potentieel voor een biogebaseerde circulaire economie en helpt het CO2-verbruik in de bouwsector te verminderen en het verbruik van hulpbronnen te verminderen.

In het EU-project “Smart Circular Bridge” werkt een interdisciplinair team van 15 deelnemers aan de ontwikkeling. Het project wordt geleid door de Technische Universiteit Eindhoven. Deze “Smart Circular Bridge” zal echter niet de enige zijn. Twee andere bruggen voor voetgangers en fietsers zullen in 2022 in Ulm/DE en het jaar daarop in Bergen op Zoom/NL worden gerealiseerd.

Deze projecten zullen naar verwachting belangrijke inzichten opleveren voor de toekomstige toepassing van biocomposieten en staan daarom onder permanente observatie. In Almere leveren bijna 100 sensoren in real time uitgebreide gegevens over het gedrag van materialen bij dagelijks gebruik.

Met het oog op de circulaire economie wordt in het project ook onderzocht welke opties ontstaan als de bruggen na tientallen jaren het einde van hun levensduur hebben bereikt. Op dit moment zijn er drie opties denkbaar voor het materiaal: mechanische, chemische en zelfs biologische recyclingimage

Ank Bijleveld-Schouten, burgemeester van Almere: “Als burgemeester van Almere ben ik erg trots dat mijn stad partner is in dit fantastische project. En ik ben erg blij met het bereikte resultaat: deze unieke brug, gemaakt van biocomposiet materialen en voorzien van een monitoringsysteem dat helpt om de levenscyclus van de brug te meten. Toen het project Smart Circular Bridge in 2019 van start ging, konden we niet eens bedenken hoe belangrijk het project op dit moment voor Europa kan zijn. Meer dan ooit hebben we behoefte aan een transformatie naar een biobased economie en moeten we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Wat betreft Almere, blijft het niet alleen bij het voelen van urgenti. We willen ook actief bijdragen aan de nationale en Europese ambities, gericht op een klimaatneutrale en duurzame toekomst. En daarom is het natuurlijk geen toeval dat we deze brug hier in Almere kunnen bewonderen op de Floriade Expo 2022.”