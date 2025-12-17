De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft haar Monitoring Rapport over het boekjaar 2024 gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in de naleving van de herziene Corporate Governance Code door beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers. Volgens VNO-NCW laat de eerste nulmeting zien dat ondernemingen zich breed en serieus inzetten voor de aangescherpte Code.

Brede inzet en hoge naleving bij grote ondernemingen

VNO-NCW spreekt waardering uit voor de ondernemingen die aan de monitoring hebben meegewerkt. Met name AEX- en AMX-genoteerde ondernemingen laten met nalevingspercentages van circa 94% en 92% zien dat zij actief werken aan transparante verantwoording en de vernieuwde Code serieus nemen. De bereidheid om tijd en capaciteit te investeren onderstreept het brede draagvlak voor de Code als instrument van zelfregulering.

Nulmeting onder aangescherpte Code

De Monitoring Commissie benadrukt dat het rapport een nulmeting betreft. Sinds de vorige integrale monitoring is de Code in 2022 inhoudelijk aangescherpt, onder meer op het gebied van duurzame lange termijn waardecreatie, cultuur, diversiteit en inclusie en stakeholderdialoog. De uitkomsten laten vooral zien hoe ondernemingen deze nieuwe normen vertalen naar hun verslaglegging. Daarbij helpt Europese duurzaamheidsrapportage (CSRD) in de praktijk om aan de Code te voldoen.

Uitkomsten niet één-op-één vergelijkbaar

De resultaten zijn niet rechtstreeks te vergelijken met eerdere monitors. Dat komt door een bredere scope – waaronder voor het eerst in Nederland gevestigde vennootschappen met een buitenlandse notering en institutionele beleggers – en een aangepaste onderzoeksmethodiek. Aspecten die eerder vooral kwalitatief werden geduid, tellen nu mee in het nalevingsoordeel.

Zorgvuldige duiding noodzakelijk

Volgens VNO-NCW vragen de uitkomsten daarom om een zorgvuldige interpretatie. De hoge naleving bij grote ondernemingen, de brede medewerking en de bereidheid om nieuwe Code-elementen te implementeren laten zien dat het fundament stevig is. Signalen uit de praktijk over verdere verfijning van de monitoring passen bij een eerste meting onder een vernieuwde Code.

VNO-NCW blijft zich samen met de Monitoring Commissie en andere betrokken partijen inzetten voor een werkbare, proportionele en toekomstbestendige toepassing van de Corporate Governance Code.