Eerste nootmuskaat van Verstegen uit transparante keten geoogst voor Coop

Verstegen Spices & Sauces wil door middel van blockchain inzichtelijk maken of nootmuskaatboeren een leefbaar inkomen ontvangen. Consumenten kunnen in een applicatie het mogelijke verschil zien tussen de prijs die boeren momenteel voor hun nootmuskaat ontvangen en de prijs die zij moeten krijgen om tot een leefbaar inkomen te komen. Vanaf mei 2019 is de nootmuskaat te koop bij supermarktketen Coop.

Back to the origin

Verstegen wil investeren in een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem, met transparante en korte ketens. Met behulp van de blockchaintechnologie werkt Verstegen aan een transparante nootmuskaatketen en wordt elke stap tussen boer en bord vastgelegd. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt waar de nootmuskaat vandaan komt en of de boeren de afgesproken prijs betaald krijgen. Het doel van blockchain is onder andere om de positie van de boer te verbeteren, het ondernemerschap van de boer te stimuleren en zo te werken aan een toekomstbestendige keten.

Leefbaar inkomen

Verstegen werkt voor het blockchainproject samen met Fairfood. Daarnaast gaf het familiebedrijf de ngo opdracht onderzoek te doen naar de hoogte van een leefbaar inkomen voor de nootmuskaatboeren op de Indonesische Sangihe-eilanden. Op dit moment betaalt Verstegen een premium boven op de gebruikelijke marktprijs voor nootmuskaat, maar Verstegen wil graag inzichtelijk maken of dit voor de boeren voldoende is om goed rond te kunnen komen. Er wordt gesproken van een leefbaar inkomen als alle leden van een huishouden zich een degelijke levensstandaard kunnen veroorloven met het netto inkomen van dat huishouden. Dit netto inkomen moet daarnaast onder goede werkomstandigheden verdiend zijn. Een degelijke levensstandaard houdt onder meer in: genoeg voedsel en water, een dak boven het hoofd, onderwijs, gezondheidszorg, transport en kleding. Daarnaast moet er genoeg geld over blijven om steeds weer opnieuw te kunnen investeren in bijvoorbeeld een nieuwe oogst.

“Als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, willen wij indien nodig kijken waar we bij kunnen sturen om tot een leefbaar inkomen te komen”, aldus Michel Driessen, CEO van Verstegen. “Daarbij moeten we rekening houden met het feit dat de boeren ook aan andere partijen leveren en dat de meeste boeren daarnaast andere inkomstenbronnen hebben, uit bijvoorbeeld de verkoop van kokos. Wij vinden het belangrijk dat de boeren kunnen investeren in hun toekomst en die van hun kinderen. Door boeren actief te betrekken bij de productieketen en toe te werken naar een leefbaar inkomen, stimuleren we het ondernemerschap van de boeren. Op die manier wordt het voor toekomstige generaties aantrekkelijk gemaakt om ook boer te worden.”

De consument wordt in de ambitie van Verstegen meegenomen, door in de applicatie twee prijzen weer te geven: de prijs die Verstegen momenteel betaalt en de prijs die de boeren voor hun nootmuskaat zouden moeten ontvangen om tot een leefbaar inkomen te komen.

Beta-versie

Inmiddels is de beta-versie van de webapplicatie online te bekijken. De lancering van die beta-versie viel samen met de start van de nootmuskaatoogst. Verstegen wil in het project zo transparant mogelijk zijn en laat de consument en industrie daarom nu al meekijken. Vanaf het moment dat de nootmuskaat in de schappen van Coop ligt, kunnen consumenten via een QR-code de reis van hun nootmuskaat bekijken in de definitieve app.

Op dit moment is in de applicatie te zien hoeveel nootmuskaat er geoogst en verkocht is door de boeren die bij het project betrokken zijn. Nieuwe informatie is direct live te bekijken. Naarmate de reis van de nootmuskaat vordert, kunnen ook de verificatie van de claims ‘goede prijs’ en ‘goede kwaliteit’ bekeken worden. De boeren verifiëren met een sms dat zij de afgesproken prijs betaald hebben gekregen. Dat de nootmuskaat van een goede kwaliteit is, wordt vastgesteld bij verschillende kwaliteitschecks in labs, die met de blockchaintechnologie in het systeem gezet zullen worden.

“We zijn heel enthousiast over dit project”, aldus Harold Ploegstra, category manager bij Coop. “Consumenten vragen in snel toenemende mate om transparantie en het eerlijke verhaal. Dit vooruitstrevende project van Verstegen biedt precies dat en past goed binnen onze eigen duurzaamheidsambities.”

Uitbreiding

Naar verwachting maken Verstegen en Fairfood in 2019 en 2020 andere kruiden en specerijen inzichtelijk met gebruik van de blockchaintechnologie. “We willen investeren in duurzame handelsrelaties met alle mensen achter onze producten”, aldus Driessen. “Dat begint bij het identificeren van de boeren. De blockchaintechnologie stelt ons in staat dat te doen.”

Foto: Nootmuskaatboer Riandy bevestigt of hij de afgesproken prijs voor zijn nootmuskaat heeft ontvangen