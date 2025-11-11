Alcoa Corporation, Ball Corporation en Unilever hebben de eerste proef uitgevoerd met de baanbrekende ELYSIS® koolstofvrije smelttechnologie in verpakkingen voor persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging. De aankondiging volgt in de aanloop naar de 30e Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP30) – een wereldwijde bijeenkomst van leiders uit de overheid, de industrie, de financiële wereld en de academische wereld om klimaatverandering en de behoefte aan gezamenlijke oplossingen in meerdere sectoren te bespreken.

Deze samenwerking markeert de eerste keer dat aluminium geproduceerd met ELYSIS koolstofvrije smelttechnologie – een innovatie die de directe uitstoot van broeikasgassen door het smelten elimineert, waarbij zuurstof in plaats van CO2 ontstaat – wordt gebruikt in verpakkingen voor persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging. De resulterende spuitbus, gemaakt van 50% primair ELYSIS-aluminium en 50% gerecycled materiaal, vertegenwoordigt een van de meest koolstofarme verpakkingsoplossingen in zijn soort.

Dit initiatief dient als voorbeeld van hoe industrieën in de gehele waardeketen kunnen samenwerken om koolstofarme innovatie te versnellen. Het toont ook een duidelijke afstemming met wereldwijde decarbonisatiedoelstellingen en de groeiende consumentenvraag naar duurzamere producten.

“Door deze samenwerking met Ball en Unilever helpen we koolstofarm aluminium te integreren in alledaagse producten en laten we zien hoe innovatie op materiaalniveau tastbare duurzaamheidsvoordelen kan opleveren”, aldus Renato Bacchi, Executive Vice President en Chief Commercial Officer bij Alcoa. “We zijn er trots op samen te werken in de gehele aluminiumwaardeketen om de CO2-voetafdruk te verkleinen en een echte impact te creëren in het dagelijks leven van mensen.”

“Dit project combineert een hoger gerecycled gehalte met koolstofarm primair aluminium – beide essentieel voor het koolstofarm maken van aluminiumverpakkingen en de aluminiumsector als geheel. Dit is zowel een verpakkingsinnovatie als een cruciale samenwerking in de toeleveringsketen”, aldus Ramon Arratia, Chief Sustainability Officer en Vice President Public Affairs bij Ball Corporation.

“Deze samenwerking is een voorbeeld van hoe we innovaties kunnen ontwikkelen om kansen voor emissiereductie te benutten en samen de klimaatvooruitgang te versnellen”, aldus Shailendra Sadera, Chief Procurement Officer van Unilever.

De introductie van ELYSIS-aluminium in verpakkingen voor persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging markeert een cruciaal moment voor de aluminiumverpakkings- en consumentengoederenindustrie. Samen bewijzen Alcoa, Ball en Unilever dat samenwerking toepassingen voor technologieën in gevestigde markten kan opleveren en de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen.