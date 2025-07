Onlangs is de eerste aflevering van ESG Law & Litigation (ESGL) verschenen. ESGL is een online uitgave van M.A.D.Lex. Centraal staat het bevorderen van de bewustwording en verdere verankering van de sociale en maatschappelijke waarden van ESG wet- en regelgeving en de praktische vertaling van deze waarden om zodoende bedrijven en organisaties voldoende handvaten te geven de wetgeving te implementeren en te incorporeren in hun bedrijfsvoering.

Het is belangrijk dat organisaties de sociale – en omgevingswetgeving kennen. Ook dienen zij de aansprakelijkheids- en procesrisico’s te begrijpen en ervoor zorgen dat hun strategie, administratie(ve organisatie) en (jaar)verslaglegging op orde zijn. Investeerders, toezichthouders en de samenleving houden het duurzaamheidsbeleid en de doelstellingen van organisaties in de gaten. Stakeholders maken steeds vaker gebruik van (dreiging van) rechtszaken om de ESG-strategie, communicatie en verslaglegging hierover van een organisatie te beïnvloeden. ESGL ziet er op toe de lezer te informeren met relevante informatie op deze onderwerpen vanuit vakinhoudelijk en wetenschappelijk perspectief. ESGL biedt daartoe informatie in verschillende vormen: Blogs, noten, praktijkgerichte en wetenschappelijke artikelen.