Naast het Koning Willem I College in Veghel staat de slimme TerugWINwoning, een biobased en circulair gebouw waarin studenten de praktijk meteen kunnen toepassen. De TerugWINwoning is onderdeel van het project EcoFab waar bouwbedrijf Hendriks en de EcoFab-consortiumpartners laten zien dat de transitie naar circulair en biobased bouwen mogelijk is.

De TerugWINwoning is naast biobased en circulair ook nog eens zelfvoorzienend. Slimme installaties, hoogwaardige isolatie en andere maatregelen, zoals een thuisaccu en waterbufferingsysteem, winnen energie en water terug. Met recht een woning van de toekomst dus. Door deze combinatie ontstaat een woning die laat zien hoe circulaire principes en technische oplossingen samen kunnen worden toegepast.

Woning als leermodel

De TerugWINwoning dient als inspirerend proefproject én leermodel. Bij de mbo-opleidingen van het Koning Willem I College in Veghel wordt deze woning gebruikt als leslokaal en inspiratie voor studenten. Volgens Carl Dolmans, directeur bouwen bij Hendriks is het extra leuk dat studenten daadwerkelijk les krijgen in de woning. “Het is mooi om te zien hoe de studenten aan de slag kunnen gaan in deze woning. Als ik al die jonge bouwprofessionals hier rond zie lopen, krijg ik daar ontzettend veel energie van.”

Maar het blijft niet bij deze ene woning, aan de TerugWINwoning 2.0 wordt inmiddels ook al gewerkt. Deze versie moet bewoonbaar worden en inzetbaar voor grotere woonprojecten. In de regio Boekel is Hendriks bezig om de eerste TerugWINwoningen te gaan ontwikkelen en plaatsen.

Dolmans: “Nu er mensen in de woningen gaan wonen, moeten er verschillende keuzes gemaakt worden. Zo hebben we in de eerste woning verschillende type vloeren toegepast, vanuit het leer oogpunt, maar nu moeten we daar andere keuzes in gaan maken. Het moet een opschaalbare woning gaan worden die breed toegepast kan worden.”

De productieketen in drie stappen

Binnen het project wordt gewerkt aan een keten waarin grondstoffen, ontwerp en samenstelling van modulaire, circulaire woningen met elkaar verbonden zijn. Dolmans: “Binnen Hendriks zijn we echte doeners, we gaan aan de slag en kijken waar de mogelijkheden zitten.” Zo komen de grondstoffen deels uit samenwerking met boerenbedrijven en deels uit sloopprojecten, waarbij reststromen worden verwerkt tot nieuwe bouwmaterialen. Beton afkomstig van sloopwerken verwerkt Hendriks tot circulair beton, wat aanzienlijk bijdraagt aan CO2-reductie. Ook materialen zoals bamboe, hout en vezelgewassen worden toegepast vanwege hun geschiktheid als duurzame isolatie.

Daarnaast wordt het ontwerp van de woningen digitaal uitgewerkt zodat modules herhaald en aangepast kunnen worden. Vervolgens worden de modulaire, circulaire woningen samengesteld in een proces dat geschikt moet worden voor bredere toepassing.

Samenwerking

Binnen dit project wordt nauw samengewerkt in een groot consortium. Bouwbedrijven, sloop- en grondstoffenspecialisten, kennisinstellingen en onderwijs zoals Avans Hogeschool, Fontys Hogeschool en Technische Universiteit Eindhoven werken allemaal aan hetzelfde doel: de transitie naar een duurzame bouwsector versnellen door het gebruik van circulaire en biobased materialen te stimuleren.

Met zo veel partners samenwerken is niet altijd makkelijk. Dolmans: “Het is wel eens lastig om iedereen zich ook op de lange duur betrokken te laten voelen. Maar als we na een consortiummeeting weer op één lijn zitten, krijg ik daar samen met de partners energie van. De laatste bijeenkomst was in de TerugWINwoning, dat maakt het extra tastbaar en mooi om dit te doen vanuit een omgeving waar het uiteindelijk om draait.”

Steun uit Europa

De inspanningen van Hendriks blijven niet onopgemerkt. Het project EcoFab ontvangt vanuit Europa een OPZuid subsidie en een co-financiering van de provincie Noord-Brabant. Dolmans: “Het is een groot compliment dat we subsidie krijgen, dat betekent dat niet alleen wij, maar ook experts van buiten zien wat het belang is van dit project. Daar zijn we heel trots op!”

In de komende jaren wil Hendriks laten zien wat de potentie van circulair en biobased bouwen is, met het uiteindelijke resultaat van de opschaalbare circulaire en biobased woningen.