Ecocem heeft in de Verenigde Staten het ASTM C1157-certificaat verkregen voor ACT (Advanced Cement Technology)-cement.

In de VS is certificering niet gebaseerd op vaste grondstof-samenstelling, maar op prestatie. Het door Ecocem behaalde certificaat betekent dat ACT-cement voldoet of beter presteert dan de vastgestelde criteria voor sterkte, betrouwbaarheid en duurzaamheid, met lagere CO2-uitstoot en energiegebruik. Doordat ACT-cement gebruikmaakt van lokale grondstoffen wordt de afhankelijkheid van de VS van cementimport verminderd en de concurrentiepositie versterkt. Volgens Donal O’Riain, oprichter en algemeen directeur van Ecocem markeert de certificering een belangrijke stap. “De Amerikaanse cementmarkt is een van de grootste ter wereld. Deze certificering biedt deze markt een route om snel te verduurzamen zonder hoge kosten of complexiteit.”

De certificering van Ecocems ACT-technologie maakt een snelle integratie van dit CO2-arm cement in de Amerikaanse markt mogelijk. Het is een vervolg op de eerder aangekondigde plannen van Ecocem in de VS: het bouwen van een terminal en maalinstallatie in de haven van Los Angeles. Dat plan bevindt zich in de voorbereidende fase.

ACT (Advanced Cement Technology) is een schaalbare cementtechnologie die de CO₂-uitstoot bij cementproductie vermindert, terwijl het de vereiste sterkte, duurzaamheid en verwerkbaarheid levert voor elk type beton. ACT verlaagt de CO₂-uitstoot in cement tot 70% door klinker te vervangen door lokaal beschikbare en ruim voorradige materialen zoals kalksteen of andere toeslagstoffen (SCM’s). Hierdoor levert de technologie een haalbare, schaalbare en betaalbare cement van hoge kwaliteit en met een lage CO₂-uitstoot.