Afgelopen week onderstreepte minister Hermans tijdens de presentatie van het aanvullend klimaatpakket opnieuw het belang van CO2-opslag voor het behalen van de klimaatdoelen en het behoud van industrie in Nederland. EBN (Energie Beheer Nederland) speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van deze zogenoemde Carbon Capture and Storage (CCS) markt. De organisatie borgt allereerst het publieke belang, maar is tevens de grootste investeerder in deze ontwikkelingen. Daarnaast is EBN actief op het gebied van kennisdeling over CSS. Dit omvat technische kennis, maar ook het beschikbaar stellen van essentiële feiten & cijfers over (de ontwikkeling van) CCS in Nederland. In navolging van de de jaarlijkse EBN infographic ‘Energie in cijfers’ presenteert EBN nu de infographic CO2 in (en van) Nederland.

Deze infographic gaat geheel over CO2 in en van Nederland, als broertje van de jaarlijkse EBN infographic ‘Energie in cijfers’. De infographic biedt een handzaam overzicht van feiten en cijfers over CCS in Nederland. Zo laat de infographic de samenhang zien tussen CCS-projecten die momenteel in ontwikkeling zijn, evenals de potentie van CCS voor CO2-reductie en de verschillen tussen CCS, CCU en CDR.

Foto: Porthos project (EBN)

Infographic (bron Energie Beheer Nederland: CO2 in (en van) Nederland)

(klik op de afbeelding om te vergroten)