easyJet’s partner Wright Electric start ontwikkelingsprogramma voor de motor van een elektrisch vliegtuig met 186 zitplaatsen

easyJet, Europa’s leidende luchtvaartmaatschappij, maakt vandaag bekend dat partner Wright Electric een ontwikkelingsprogramma is begonnen voor de motor van een elektrisch vliegtuig met 186 zitplaatsen, genaamd Wright 1.

Wright Electric ontwerpt elektrische systemen op megawattschaal die nodig zijn om een 186-zits elektrische vliegtuig op commerciële vluchten in te zetten. Wright bouwt een 1.5 MW-elektromotor en -omvormer op 3 kilovolt. Deze componenten vormen de krachtcentrale van het revolutionaire Wright 1-vliegtuig. Dit is een stap op de weg naar een toekomst waarin er in Europa en de rest van de wereld zonder uitstoot gevlogen kan worden.

Wright Electric is in gesprek met het Britse BAE Systems over de ontwikkeling van vluchtbesturing en energiebeheersystemen. Wright is van plan om in 2021 grondtesten uit te voeren met de motor, gevolgd door de eerste testvluchten in 2023. Tijdens een evenement van het bedrijf in New York op 30 januari demonstreerde Wright de motor. Wright heeft ook aangekondigd zijn hoofdkantoor naar Albany, New York, te verplaatsen, om beter gebruik te kunnen maken van het daar aanwezige ingenieurstalent.

Het motorontwikkelingsprogramma is de volgende stap in de bouw van narrowbody-klasse vliegtuigen. Wright zal tegelijkertijd aerodynamische tests uitvoeren op de romp, dat het ontwerp van de aandrijving zal sturen. Wright verwacht dat het toestel in 2030 zal gaan vliegen. Een aantal overheidsorganisaties in de VS financieren onderzoek naar elektrisch vliegen, waaronder NASA en het Air Force Research Laboratory (AFRL).

Johan Lundgren, easyJet CEO, zegt: “Dit is nog een cruciale stap van onze partner Wright Electric richting de introductie van commerciële, elektrische vliegtuigen, en het is goed om hun ambitieuze tijdlijn voor het testen en ingebruikname van het toestel te zien.” “Doordat verschillende Amerikaanse overheidsinstellingen onderzoek naar elektrisch vliegen financieren ontwikkelt batterijtechnologie zich snel – al deze ontwikkelingen helpen ons een duidelijker beeld te schetsen van duurzamere luchtvaart in de toekomst. “We weten dat zo duurzaam mogelijk opereren belangrijk is voor onze klanten – ons CO2-compensatieprogramma werd positief ontvangen door onze klanten en we hebben tot nu toe meer dan 9 miljoen vluchten namens onze passagiers gecompenseerd – maar we zijn ons ervan bewust dat dit slechts een tijdelijke maatregel is tot nieuwe technologieën beschikbaar worden. We zien nu, duidelijker dan ooit, een toekomst waarin we niet uitsluitend afhankelijk zullen zijn van kerosine.”

Jeffrey Engler, CEO van Wright Electric, voegt toe: “Wright is toegewijd aan het op de markt brengen van een elektrisch vliegtuig met 186 zitplaatsen. De missie van Wright is om de commerciële luchtvaart duurzamer te maken en ons megawatt-motorprogramma is de volgende stap in de realisatie hiervan.”

Dr. Ehtisham Siddiqui, Vicepresident en General Manager Controls en Avionics Solutions, BAE Systems, zegt: “We bespreken samenwerkingsmogelijkheden met Wright Electric, specifiek over de ontwikkeling van vluchtbesturing en energiebeheersystemen voor hun elektrische vliegtuigen. Onze nieuwe ontwikkelingen bouwen voort op tientallen jaren ervaring in beide domeinen, hiermee ondersteunen we de toekomst van de luchtvaart.”

easyJet heeft een lange traditie van efficiënt vliegen – door de huidige vloot en de manier waarop deze worden ingezet is easyJet op dit moment al efficiënter dan andere maatschappijen. De prioriteit van de luchtvaartmaatschappij ligt op de korte termijn bij het verminderen van de CO2-voetafdruk, in combinatie met de ondersteuning van ontwikkelingen van nieuwe technologieën op de lange-termijn, waaronder de samenwerking met Wright Electric voor de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen die de CO2-voetafdruk van de luchtvaart drastisch kunnen verminderen.

easyJet is de eerste grote luchtvaartmaatschappij die de brandstof van al zijn vluchten namens alle passagiers compenseert. Het compensatieprogramma is een tijdelijke maatregel, easyJet ondersteunt dan ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën zodat de luchtvaart op de lange termijn koolstofvrij kan worden. Het doel van easyJet is om de hoeveelheid CO2-compensatie te verminderen als nieuwe technologieën beschikbaar worden.