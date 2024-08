Vandaag, 1 augustus 2024, is het Earth Overshoot Day. Deze dag symboliseert het moment waarop de consumptie van natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen de capaciteit van de aarde overschrijdt. In 7 maanden gebruiken we net zoveel van de Aarde, als dat onze planeet in 1 jaar kan regenereren. De overige 5 maanden leven we op de reserves van onze kinderen. Deze overvraging is mogelijk omdat mensen meer kunnen onttrekken dan er wordt vernieuwd, waardoor het natuurlijk kapitaal wordt uitgeput. De gevolgen van onze ecologische overvraging zijn duidelijk zichtbaar in ontbossing, overbevissing, bodemerosie, verlies van biodiversiteit en de toename van CO2 in de atmosfeer. Dit laatste leidt tot klimaatverandering, extreme weersomstandigheden en mislukte oogsten.

Sinds de Olympische Spelen van München in 1972, is de wereld in Overshoot, waarbij de mate van overvraging in de laatste 15 jaar stabiliseert en Earth Overshoot Day in augustus valt. Desalniettemin blijft de ecologische druk op de planeet toenemen, omdat de schade door overvraging zich opstapelt.

Joost Brinkman, senior adviseur van het Global Footprint Network, stelt het als volgt: “Overshoot zal per definitie eindigen. De vraag is hoe: door regie of door rampen. Als we zelf de regie pakken en actief werken aan het stoppen van overvraging, geeft dit ons meer zekerheid dan als we worden overgeleverd aan de grillen van klimaatverandering en ineenstorting van ecosystemen.”

Net zoals Olympische atleten hun doelen bereiken door focus, training, innovatie en doorzettingsvermogen, zal de mensheid hetzelfde moeten doen als ze erin wil slagen middels regie een einde te maken aan overvraging. Door innovaties op gebied van energie, transport en voedsel, komen er steeds meer oplossingen beschikbaar die Earth Overshoot Day naar achteren verschuiven. Het halveren van onze CO2 -uitstoot – door de verbranding van fossiele brandstoffen – zou de datum al drie maanden verplaatsen. Ook de transitie naar een plantaardig dieet en grootschalig natuurherstel, komt de conditie van de Aarde ten goede.

Earth Overshoot Day wordt berekend door Global Footprint Network, de internationale duurzaamheidsorganisatie die de ecologische voetafdruk heeft ontwikkeld. Met de Power of Possibility wordt een breed scala aan oplossingen op het gebied van Energie, Voedsel, Planeet, Steden en Bevolking geboden. Deze oplossingen zijn ook te ontdekken via de Engelstalige Overshoot Quiz op overshoot.footprintnetwork.org/quiz.