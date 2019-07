Duurzame logistieke oplossing van SUEZ, HAVI en Scania voor McDonalds

De hybride truck is uitgerust met speciale apparatuur om in 1 stop alle vrij komende grondstoffen gescheiden van elkaar op te halen en af te voeren. Hiermee intensiveren de drie partijen het recyclingproces en verkleinen ze de voetafdruk in de afvalstroom aanzienlijk. Het is de bedoeling dat het voertuig de laatste kilometers vanaf de provinciale weg of snelweg elektrisch gaat afleggen. Ook de apparatuur om het afval in te zamelen werkt vanaf dan op elektriciteit. Zo vinden alle activiteiten op en rond het terrein van McDonalds zero-emission plaats. Op iedere route zitten tussen de 11 en 13 restaurants.

Samenwerking

HAVI en Scania werkten al eerder internationaal samen om de ecologische voetafdruk van de logistiek bij McDonalds te reduceren. In 2017 werden internationale afspraken gemaakt om het aantal door diesel aangedreven voertuigen terug te dringen en over te schakelen naar alternatieve brandstoffen, zoals modellen die rijden op gas of hybride voertuigen. Eerder werden, in Nederland, al trucks op LNG en HVO ingezet in de logistieke keten van McDonalds. Met deze nieuwe Scania Hybrid wordt de volgende stap gezet in dit proces.

McDonalds, HAVI en SUEZ werken al jaren samen aan het leveren van de meest duurzame transport- en afvalverwerkingsoplossingen in de markt. De gecombineerde schaalgrootte maakt het mogelijk innovaties te testen en ook op te leveren. Ook voor de toekomst hebben de drie organisaties een duidelijk stappenplan om voorop te blijven lopen in de sector. Zo komt er tegen 2025 is een dieselverbod in de binnensteden, wat betekent dat het essentieel is om innovaties en veranderingen zo snel mogelijk te realiseren.

Over de Scania Hybrid