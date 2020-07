Duurzame HVO brandstof voor asfaltmaterieel van BAM

BAM Infra Nederland stapt als eerste bouwbedrijf over op de fossielvrije Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) brandstof voor al haar asfaltmaterieel. Met deze brandstof reduceert BAM de uitstoot van CO 2 door haar asfaltverwerkingsploegen tot wel 89%. Daarnaast geeft deze brandstof ook lagere emissies van stikstof, fijnstof en roet. Voor BAM is HVO brandstof de nieuwe standaard voor haar asfaltmaterieel dat nu op diesel draait.

Iwan Trompert, bedrijfsleider bij BAM Infra Nederland: ‘Dit is wéér een mooie stap in het verduurzamen van ons materieel. Het is de schoonste brandstof die we op dit moment in onze dieselmotoren kunnen gebruiken. Uiteraard kijken we naar elektrificatie, zoals met onze elektrische wals. Of naar waterstof. Alleen is niet alles geschikt om elektrisch aan te drijven. En waterstof is voor dit soort materieel op korte termijn nog geen oplossing. Daarom stappen we nu over op HVO brandstof.’

BAM heeft voor de levering van deze duurzame brandstof een overeenkomst gesloten met OK Oliecentrale. Dennes Janssens, accountmanager bij OK Oliecentrale: ‘Als een van de grootste distributeurs van brandstoffen en smeermiddelen in Nederland, bieden wij onze klanten vanzelfsprekend ook groene alternatieven aan: producten die het milieu of klimaat, of – in het geval van HVO – milieu én klimaat, aanzienlijk minder belasten. Zowel tijdens het productieproces als in gebruik is de CO 2 -uitstoot van HVO minimaal, waardoor deze per saldo tot wel 89% gereduceerd kan worden. Hiermee kunnen bedrijven zoals BAM, zonder aanpassingen aan motor of machine, per direct een stuk duurzamer ondernemen.’

Duurzaamheidsambities

De overstap op HVO brandstof past bij de duurzaamheidsambities van BAM. Eerder nam het bedrijf de eigen gefabriceerde 100% elektrische wals in gebruik. En zo kijkt het bedrijf naar de opties voor de toepassing van waterstof. Om op termijn emissieloze asfaltverwerkingsploegen te hebben rijden.

Wat is HVO brandstof?

Hydrotreated Vegetable Oil, ofwel HVO is een synthetische diesel die gemaakt is van afval- en reststromen. Daarmee is het een directe vervanger voor fossiele dieselolie en kan zonder aanpassingen in moderne dieselmotoren. HVO is een puur synthetisch product met een hoge zuiverheid. Er is geen risico op bacterie- of vlokvorming in de tank zoals dat bij biodiesel wel voorkomt.