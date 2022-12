Echt inhoud geven aan het thema duurzaamheid en oplossingen actief initiëren en uitvoeren, dat wil de Reynaers Group bereiken met Reynaers Act, een rapport waarin de nieuwe duurzaamheidsstrategie van het concern vastligt. ‘’Een bewuste keuze om te kijken naar de feiten èn te handelen: Act dus en niet afwachten’’ aldus directeur Edgar van Ginkel.

‘’In het rapport staan ambitieuze doelstellingen die wij binnen de groep willen bereiken. Een aantal daarvan al op relatief korte termijn, namelijk bij ons 60 jarig bestaan in 2025’’ vertelt Edgar van Ginkel, directeur van Reynaers Aluminium, Roval Aluminium en Agentor, de drie Nederlandse bedrijven binnen de Reynaers Group.

Klimaatakkoord

Ten grondslag ligt het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Dat is een oproep tot actie voor regeringen, bedrijven en burgers wereldwijd om de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperaturen te beperken tot 2°C in vergelijking met pre-industriële niveaus. Tijdens de klimaattop in november 2022 in Egypte bleef deze oproep overeind. Doel is om de planeet te beschermen en een gezond leven voor iedereen te garanderen. ‘’Daar staan wij als bedrijf volledig achter. En dat niet alleen, we willen er ook actief een bijdrage aan leveren. Hoe we dat willen doen, ligt nu vast in Reynaers Act.’’

Naast het gebruik van zo veel mogelijk gerecycled aluminium, werkt men binnen de Reynaers Group continu aan het verbeteren van de isolatiewaarden van de aluminium en stalen systemen voor ramen, deuren en gevels. ‘’Aangezien gebouwen goed zijn voor 35 % van het wereldwijde energieverbruik, willen we dat verbruik verminderen door innovatieve producten te ontwikkelen waarmee klanten duurzame, energie-efficiënte oplossingen kunnen kiezen voor al hun bouwprojecten’’ aldus Van Ginkel.

Cradle-to-cradle en BIM

Bouwmaterialen zijn goed voor 47 % van het totale materiaalverbruik in de EU. Door de circulariteit van materialen te vergroten kan het milieueffect ervan aanzienlijk worden verminderd. ‘’We zetten daarom in op het certificeren van negen extra cradle-to-cradle producten in 2023 en 2024, op productpaspoorten en BIM-modellen met een Digital Passport zodat alle relevante productinformatie beschikbaar is, zoals (de)montage- en onderhoudsinstructies, materiaalsamenstelling en duurzame systeemeigenschappen.’’

Voetafdruk

In 2019 genereerden de activiteiten van de Reynaers Group een ecologische voetafdruk van 280.000 ton CO 2 . ‘’Hier liggen dus volop mogelijkheden tot verbetering’’ aldus Van Ginkel. Verschillende acties krijgen prioriteit om deze impact te verminderen. Onder andere door over te schakelen op hernieuwbare energie en door het ontwerp van haar bedrijfsgebouwen, parkeerplaats en productieprocessen te herzien. ‘’Ook in de keten nemen we actie om deze voetafdruk te verlagen, door samenwerking met duurzame leveranciers bijvoorbeeld’’ legt Van Ginkel uit.’’

Zonnepanelen en meer

10.500 zonnepanelen op het dak van de Reynaers Campus – het hoofdkantoor in het Belgische Duffel bij Antwerpen – zijn goed voor een jaaropbrengst van 2.300 Megawatt/uur. Dat staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 750 gezinnen. En er is ruimte op de daken om die jaaropbrengst met zo’n extra 1.000 Megawatt/uur te verhogen.

In Nederland leveren 478 zonnepanelen een bijdrage, net als de overschakeling naar een hybride en op termijn elektrisch wagenpark.

Medewerkers en hun talenten

‘’Heel belangrijk zijn ook onze medewerkers. We richten ons op duurzame inzetbaarheid, veiligheid en doorontwikkeling van hun talenten.

Samen met onze partners en medewerkers kunnen en willen we een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van onze planeet. Die positieve bijdrage leveren we ook tijdens bijvoorbeeld onze jaarlijkse MVO-dag waarin alle medewerkers zich inzetten voor een goed maatschappelijk doel . We maken onze inzet graag zo concreet mogelijk. Vandaar dat deze nu vastligt in dit duurzaamheidsrapport.’’

Benieuwd naar het volledige rapport? Lees hier Reynaers Act: Our Sustainable Strategy 2022- 2025