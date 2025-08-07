BCD Travel heeft onlangs een enquête gehouden onder 1.035 zakenreizigers over de hele wereld om hun keuze voor hotels en andere soorten accommodaties te onderzoeken, evenals hun boekingsgedrag en ervaringen tijdens zakenreizen. De helft van de reizigers blijkt zelden of nooit rekening te houden met duurzaamheidsfactoren bij het boeken van een hotel. Vier op de tien houdt helemaal geen rekening met duurzaamheidsaspecten. Slechts één op de vijf let op aspecten zoals eco-certificering, minder gebruik van wegwerpplastic, lage CO2-uitstoot, waterbesparende maatregelen of beperkte schoonmaak.

“Hotels zijn misschien niet de belangrijkste aanjager van CO2-uitstoot in een reisprogramma, maar ze vormen nog steeds een essentieel onderdeel van een holistische duurzaamheidsstrategie”, aldus April Bridgeman, senior vice president Hotel Solutions. “Reizigers houden vaak geen rekening met duurzaamheid bij het zoeken naar een hotel, omdat de meeste boekingstools geen sterke richtlijnen voor duurzaamheid in die categorie hebben. Wij adviseren klanten om duurzaamheid te integreren in hun jaarlijkse hotelsourcing en vervolgens duidelijk verwachtingen en doelstellingen te communiceren aan reizigers om hen te helpen betere keuzes te maken.”