Duurzaamheid onderaan prioriteitenlijst bij keuze van een eventlocatie

Werk loont: voor mensen met een arbeidsbeperking én voor de samenleving. Zo zegt het rapport v @SCPonderzoek (Sociaal&Cultureel Planbureau):inclusiefmiddengelderland.nl/… voor nu: #blijfthuis, maar daarna #samenvooreenbaan #samensterk #inclusievesamenleving #mvo #participatie(foto:CPB) pic.twitter.com/OPPii3xb04

.@Sustainalize presenteert in de serie podcasts: ‘Sustainability Spelled Out!’ de 4de aflevering: een gesprek met @LeendersMarlou @Randstad over de ins en outs van het opzetten en implementeren van een geïntegreerde duurzaamheidsstrategie duurzaam-ondernemen.nl/podcas… #mvo #duurzaam pic.twitter.com/NdaZ1fP9u8

☀️ Goedemorgen! In de zware tijd die we doormaken vanwege de coronacrisis heeft Almere City FC het platform DitKanWelInAlmere.nl opgericht. Volop positief nieuws uit de stad! 💊 Zo ondersteunen wij @ZorggroepAlmere bij het bezorgen van medicijnen! #MVO #DitKanWelInAlmere pic.twitter.com/AZo44rFxyx

@dzh_nl Zeker nu in de US geluiden ontstaan dat de werkloosheid tot (ver) boven de 20% zal gaan uitkomen, is dit een HOT item en een kans om samen deze inclusiviteit opnieuw te gaan organiseren. #circulareconomy #extax #mvo #tweedekamer

Happy Birthday Dearest 🎂 🎉🎊 As The Rivers Surrounds Jerusalem So Shall God's Perpetual Blessings, Success And Prosperity Surround You, Age With God's Good Grace And Live A Healthy Life My Big Sis. 💞😘😍 #HBD_Bloodline #MVO

Thus I wish you all the best on your Birthday and every other day that is to come, may your life be full of Joy, Love, Prosperity and Perpetual Blessings!! Happy Birthday Ones More 🎂 🎉 💞😘😍 #HBD_Bloodline #MVO #Odogwu_Nwanyi pic.twitter.com/c16l4OjBoL

Happy Birthday Dearest 🎂 🎉🎊 As The Rivers Surrounds Jerusalem So Shall God's Perpetual Blessings, Success And Prosperity Surround You, Age With God's Good Grace And Live A Healthy Life My Big Sis. 💞😘😍 #HBD_Bloodline #MVO

Thus I wish you all the best on your Birthday and every other day that is to come, may your life be full of Joy, Love, Prosperity and Perpetual Blessings!! Happy Birthday Ones More 🎂 🎉 💞😘😍 #HBD_Bloodline #MVO #Odogwu_Nwanyi pic.twitter.com/b5KtOvRJ1Y

Dat je complimenten krijgt over een motiverende tekst voor collega’s die je hebt geschreven 😊 It’s all about the why. #mvo #teamspirit #bedankje

Deze video maakt nog iets duidelijker dat die 'binnenmuts' van #RUMAG en zijn hipsterkliek het concept van #MVO ('maatschappelijk verantwoord ondernemen') vooral zien als een verdienmodel... twitter.com/KillBill6505/s…

⚫🔴 E4A CHALLENGE #3! ⚫🔴 🔥 Kan jij Wouter Burger zijn trick nadoen? Of zelfs beter doen? 📲 Stuur hem dan in en maak kans op vette prijzen! ‼️ Als jij de challenge aangaat, doe dat verantwoord! 🤝 Deel hem in je verhaal en tag ons! 💪⚫🔴 #samensterk #mvo #e4a #corona pic.twitter.com/kKwwoOku8q

Let’s strengthen solidarity throughout the supply chain. We are all connected, from consumers, retailers, traders, certifiers, producers to workers and their families. @FairtradeNL #mvo #supplychain #solidarity #workersrights . #foodsupplychain #Covid_19 pic.twitter.com/vYKdtsfqxk

Thuiswerken week 3. Kijk vanavond Hart van Nederland Samen Sterk SBS6 want zij zijn te gast bij Copiatek vandaag. #samensterk #mvo #sociaalondernemen #leergeld #onderwijs #laptops #donaties lnkd.in/gum-tTf

Die mijnheer van de @Rabobank heeft heel veel woorden nodig om uit te leggen dat hij een lul is en dat de problemen van anderen hem geen zak interesseren. Rot op met je #mvo twitter.com/matthijs85/sta…

Fulltime baan: 3 dgn kantoor 2 dgn thuis ipv 5 dagen kantoor. Zie het effect van nu op het milieu! Kunnen we toch doorzetten? #mvo #milieu #duurzaam #duurzaamondernemen

Duurzame winst voor MKB: Boek van @HansKroder en mijzelf om duurzaam ondernemen met behulp van ISO 26000 toegankelijker te maken voor mkb-bedrijven is alweer paar jaar oud en uitverkocht. Maar nog steeds actueel! Ebook is nu gratis te downloaden op: dzyzzion.nl/publicaties #MVO