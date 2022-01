Duurzaamheid nog altijd ondergeschikt onder Nederlanders bij keuze voeding

Het duurzame aspect van voeding is voor nog maar weinig consumenten belangrijk. Slechts één op de vijf Nederlanders vindt duurzaamheid in voeding belangrijk. Smaak en gezondheid zijn bepalender bij hun keuze. Waar de trend lijkt dat plantaardig en duurzaam steeds meer hun opgang maken, blijkt dat in de praktijk de stap naar plantaardige voeding nog niet grootschalig gezet wordt. Bij een kwart van de Nederlanders staat plantaardig eten hoog op de agenda. Ruim een derde van de Nederlanders die aandacht aan duurzame voeding besteedt, doet dit nu vaker dan een jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek dat Alpro heeft laten uitvoeren onder 1040 respondenten. Het onderzoek is uitgevoerd om meer te weten komen over de kennis en de houding van de Nederlandse consument over plantaardig eten en soja, als plantaardig ingrediënt specifiek.

Ondanks dat men duurzaamheid niet zo belangrijk vindt bij de keuze van voeding, let de meerderheid er wel op. Een meerderheid van de ondervraagden onderneemt namelijk stappen op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld door te letten op minder verspilling, minder vlees te eten en minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Opvallend is dat slechts vijf procent van de Nederlanders aangeeft het belangrijk te vinden dat voeding geen dierlijke producten bevat, terwijl dit een laagdrempelige stap is naar duurzamere voeding.

Groeiend bewustzijn

Het duurzaamheidsbesef is gegroeid: ruim een derde van de Nederlanders die op duurzaamheid let bij voeding, kiest nu vaker voor duurzame voeding dan een jaar geleden, voornamelijk vanwege een groter bewustzijn van de klimaatproblemen. Meer plantaardig eten en drinken kan een manier zijn om milieuvriendelijker te leven, maar bij een derde van de ondervraagden staat plantaardige voeding niet hoog op de agenda. Voor 27% van de ondervraagden wel. Het grootste gedeelte dat aandacht besteedt aan plantaardige voeding, doet dit door meer groente te eten (78%). De opties meer fruit (68%) en minder vlees of vis (61%) volgen. Slechts 38 % doet dit door minder zuivelproducten te eten of te drinken. Uit het onderzoek blijkt overigens ook dat mannen minder aandacht besteden aan plantaardige voeding dan vrouwen.

Soja nog bescheiden rol in plantaardig voedingspatroon

Naast meer groente en fruit en minder vlees en vis eten, is ook het gebruik van meer sojaproducten (39%) een populaire manier om meer plantaardige opties aan het voedingspatroon toe te voegen. Het grootste deel van deze sojaproducten wordt in de vorm van een vleesvervanger geconsumeerd. Soja bevat eiwitten van hoogwaardige kwaliteit en is daardoor nutritioneel gezien een goede vervanger van vlees en zuivel. Van de Nederlanders gebruikt 13% sojaproducten als vervanger van yoghurt, 8% als vervanger van kwark en 6% als vervanger van vla. Bijna een kwart van de Nederlanders is (zeer) positief over soja, 19% (zeer) negatief. Opvallend is dat beide ‘kampen’ hun mening voornamelijk baseren op de onderwerpen duurzaamheid en gezondheid. Deze twee onderwerpen worden dus gebruikt om wél of juist niet positief te denken over soja.

Kennis over soja beperkt

Een groot deel van de Nederlanders gebruikt wel eens sojaproducten. Desondanks vindt het grootse gedeelte dat ze zelf niet veel weten over soja, maar liefst 49% geeft aan weinig tot zeer weinig te weten. Slechts 10% geeft aan veel tot zeer veel te weten over het onderwerp. Opvallend is dat twee op de drie Nederlanders die zeggen (zeer) veel over soja te weten, onterecht denkt dat voor het verbouwen van soja voor voedingsmiddelen die op je bord of in je glas terecht komen, zoals een plantaardige drink, tropisch regenwoud wordt gekapt. Jeroen Willemsen van The Green Protein Alliance, opgericht in 2016 om Nederlanders te helpen vaker plantaardige keuzes te maken, ziet daarin een opdracht voor producenten op het gebied van juiste informatievoorziening: “Blijkbaar staat het gebrek aan kennis mensen in de weg voor meer plantaardige voeding te kiezen. Het betekent dat we consumenten een handje moeten helpen en meer moeten uitleggen over de herkomst van soja gebruikt in plantaardige variaties op vlees en zuivel.”

Vier op de vijf Nederlanders weet niet dat het merendeel van de soja die Alpro gebruikt uit Europa of Canada komt. Simone Broxks, scientific affairs & nutrition manager van Alpro zegt hierover: “De sojabonen die Alpro gebruikt zijn voor het grootste deel afkomstig van Europese kweek (60% komt uit o.a. Frankrijk en België). De rest komt uit Canada, met de boot voor een kleinere voetafdruk. Deze soja is ook honderd procent regenwoud-vrij. In tegenstelling tot de meeste soja die bestemd is voor veevoer, worden dus voor de Alpro bonen geen bossen gekapt. Er ligt een belangrijke taak voor ons om de consument hierover goed te informeren.”

* Alpro Nederland liet een kwantitatief onderzoek uitvoeren door Ruigrok NetPanel naar de kennis van de gemiddelde Nederlander over duurzame en plantaardige voeding en soja. Het onderzoek is uitgevoerd in augustus 2021 onder 1040 Nederlanders van 18 jaar of ouder, representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.