Duurzaamheid (en andere maatschappelijke thema’s), blijkt voor winkelende consumenten veel vaker de reden te zijn om iets in de winkelwagen te leggen dan marketeers denken. Zij verwachten op het gebied van transactie veel minder van hun duurzame inspanningen (en bijbehorende communicatie) dan in werkelijkheid het geval is. Dat blijkt althans uit onderzoek dat Stichting Adverteerdersjury Nederland (San) en marktonderzoeksbureau MetrixLab hebben uitgevoerd.

Zowel consumenten als merkenbouwers vallen van de ene in de andere crisis en consumenten worstelen hier zichtbaar mee. Energiecrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis en met name ook stijgende prijzen spelen hierin een rol. Daarom heeft MetrixLab dit voorjaar haar kwalitatieve onderzoeksoplossing Immerse, aangedreven door AI, ingezet om consumenten en merkenbouwers aan het woord te laten. Door middel van interactieve online sessies, hebben ze weten te achterhalen wat consumenten bezig houdt, wat ze van merken verwachten en waarom. Ook vertellen merkbouwers wat consumenten in hun opzicht nodig hebben.

Consumenten verwachten meer van merken

Consumenten vinden het belangrijk dat merken een positie innemen binnen maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid en inclusiviteit. Ze verwachten hierbij transparantie en bewijs, maar bovenal realisme. Op dit moment wordt er volgens een meerderheid van de consumenten te overdreven gecommuniceerd op de thema’s, met als uitschieter diversiteit en inclusiviteit. Kirsten van Wingerden, Group Account Lead bij MetrixLab, zegt hierover: “Marketers vinden het inclusief maken van campagnes een ‘hot topic’ en daarbij moet hun communicatie een afspiegeling zijn van de maatschappij. Consumenten daarentegen, vinden juist dat merken hier in door slaan en dus niet authentiek meer zijn. Ze herkennen zich niet in die multi-culti-samengestelde gezinnen.”

Ook de afweging tussen prijs en duurzaamheid leverde interessante inzichten op. Consumenten zijn zeker bereid een hogere prijs te betalen voor duurzamere producten, echter tegen voorwaarden: ze vragen een hogere kwaliteit en transparantie over hoe het bijdraagt aan een beter milieu. Andersom vindt slechts een kleine groep het acceptabel als merken de prijzen verlagen ten koste van duurzaamheid. Maatschappelijke onderwerpen kunnen in alle P’s van de marketing mix een rol spelen. Het gaat om meer dan alleen marketing communicatie of reclame. Ze verwachten dat merken voor ze blijven werken.

Merkenbouwers overdrijven te veel in campagnes!

Merkbouwers hebben een vrij goed beeld van hoe consumenten denken en hoe dit wordt meegenomen in (aankoop)beslissingen. Tegelijkertijd overschatten merkenbouwers de rol van maatschappelijke thema’s. Ze laten dit te vaak ‘overdreven’ tot uiting komen in hun campagnes. Kortom, merkbouwers zouden meer moeten werken aan authenticieit en geloofwaardigheid in campagnes:

Weet welke waarden belangrijk zijn voor je doelgroep en sluit je communicatie hier op aan. Hierdoor bouw je een emotionele band op met je doelgroep.

Blijf geloofwaardig en realistisch (toets dat!): kies onderwerpen die bij je merk passen en gebruik je eigen communicatiestijl.

Lever transparantie en bewijs.

Zoek je meer handvaten over het communiceren van maatschappelijke onderwerpen?

MetrixLab en SAN hebben een samenvatting gemaakt van alle resultaten en inzichten: “Kompas. Hoe navigeren consumenten in onzekere tijden op merken en reclame? En hoe kunnen merkenbouwers maatschappelijke thema’s inzetten?”. Dit Kompas is nu aan te vragen.

Joost Vossen, Bestuurslid SAN en VP Global Customer Experience bij Elsevier, voegt toe: “In deze onzekere tijden kunnen merken het verschil maken en hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. Het is geen trucje, dit Kompas laat duidelijk zien hoe cruciaal authenticiteit voor een merk is.”