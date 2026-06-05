Woongebouw SAWA in Rotterdam, van architectenbureau Mei architects and planners en opdrachtgevers NICE Developers + ERA Contour, is bekroond als BNA Beste Gebouw van het Jaar 2026. Dat maakte juryvoorzitter Winnie Sorgdrager gisteren bekend in de Centrale Markthal in Amsterdam. SAWA volgt daarmee het Nationaal Holocaustmuseum op dat vorig jaar de prijs won. De Publieksprijs is dit jaar gewonnen door het Schoonhovens College, van architectenbureau Geurst & Schulze architecten en opdrachtgever Gemeente Krimpenerwaard. Station Wildeman, van bureau BETA office for architecture and the city en opdrachtgever Stichting Samenwonen-Samenleven, Gemeente Amsterdam, heeft een Eervolle Vermelding gekregen van de jury.

SAWA: Een keerpunt in de stad



SAWA is voor 75% met hout en hergebruikt materiaal uitgevoerd, met veel ruimte voor planten en 140 nestkasten, en een mix van middenhuur- en koopwoningen. “De jury ziet het gebouw als een serieus en belangrijk experiment op het gebied van houtbouw en ondernemerschap, met voorbeeldwaarde; een keerpunt in de stad. Het is een zelfbewust gebouw, dat ruimte inneemt, maar zo op zijn plek ingepast dat het ook iets teruggeeft,” zegt juryvoorzitter Winnie Sorgdrager. “Om de klimaatdoelen te halen, moet de bouwsector overstappen van een lineaire naar een circulaire aanpak, met herbruikbare materialen zoals hout. De schaal waarop houtbouw is toegepast maakt indruk. Dit project toont dat het mogelijk is om écht duurzame gebouwen te maken, wanneer ontwikkelaar, architect en aannemer samen het maximale uit hun rol halen. Het wijst de weg naar een toekomst waarin we van elkaar leren, en ruimte geven aan experiment en vernieuwing.”

Juryrapport over SAWA



SAWA is een no-nonsense gebouw, dat met simpele materialen in elkaar is geschroefd. Juist door die eerlijkheid en pragmatiek werkt het. SAWA scoort in elke categorie. Het geeft ook iets terug aan de buurt. Zoals een zonnig voorplein met groenvoorzieningen, ruimte voor biodiversiteit, maar ook kennis – via een open en ‘lerend’ bouwproces, en via de vele rondleidingen die de ontwikkelaars geven op de bouwplaats. Door de winst te investeren in volgende bouwprojecten, kunnen de geleerde lessen ook direct toegepast worden. Het project draagt bij aan een leefbare buurt en gemeenschapszin, en kan ontwerpers en opdrachtgevers inspireren tot een ondernemende en onderzoekende houding. Zo hebben de projectontwikkelaars aan het begin van het project een voormalig café in de buurt ingericht als informatiepunt, waardoor buurtbewoners betrokken raakten en hen voorzagen van input voor en feedback op de plannen. Het gebouw is met zijn houten draagconstructie en gevels, beplante balkons en dak vol zonnepanelen een icoon van duurzaamheid en biedt een fijne woonomgeving met warme, lichte interieurs en royale buitenruimtes. Dit is een project dat uit het hart komt; optimistisch en toekomstgericht.

Unaniem kiest de jury voor SAWA als BNA Beste Gebouw van het Jaar 2026.

SAWA is ontworpen door architectenbureau Mei architects and planners. Het gebouw is het eerste gerealiseerde project van projectontwikkelaar NICE Developers + ERA Contour.

Foto: Bas van Hattum