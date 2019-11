Duitse dochterbedrijven in Nederland slaan handen ineen voor circulair ondernemen

Een gemeenschappelijke boodschap vanuit de industrie omtrent duurzaam en circulair ondernemen. BASF, Bosch, BMW en Remondis in Nederland starten met een initiatief om duurzame en circulaire innovatie verder te stimuleren. Dit langs de gehele productieketen: van materiaalontwikkeling tot aan recycling.

De eerste stap hierin is om met de politiek op dezelfde golflengte te komen. Daarom vond er op 26 november een round table-gesprek plaats met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag, georganiseerd door de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK). De bedrijven laten zien wat ze doen op circulair gebied, stellen hun vervolgplannen voor en zoeken met de politiek naar een gemeenschappelijke aanpak voor een harmonisch beleid.

Duurzaamheid heeft de meeste impact als het de hele productieketen omvat. De vier bedrijven zijn een mooi voorbeeld voor de verschillende stadia in de productieketen. Als grondstoffenproducent staat BASF aan het begin van de keten. “We moeten gezamenlijk optrekken om zo min mogelijk materialen te gebruiken in de levenscyclus van een product. Tevens kijken we naar oplossingen voor ‘closing the loop’. Een diepgaand begrip binnen de hele waardeketen is hierbij essentieel. Daarvoor zitten we bij elkaar vandaag”, aldus Jurgen Hoekstra, vicepresident BASF Benelux.

Een belangrijk doel van circulair innoveren is de CO2-uitstoot te verminderen. Bosch, die vanaf 2020 geheel CO2-neutraal zal zijn, maakt met moderne aandrijvingssystemen mobiliteit en industrieproductie toenemend emissievrij. ‘Het duurzaamheidsbeleid leeft sterk binnen de Bosch Groep. Ik heb zelf gemerkt op hoeveel aandacht en bijval onze boodschap kan rekenen.’, zegt Patrick Incoletti, Director Bosch Benelux. Samenwerking met overheden en andere spelers in de productieketen is essentieel, vooral met de auto-industrie, zoals BMW.

Duurzaamheid is al sinds decennia de hoeksteen van de strategie van deze autofabrikant. BMW gelooft daarbij in de ‘Power of Choice’, alle moderne aandrijftechnologieën kunnen een CO2-besparing bieden. De klant kiest welke het beste bij hem of haar past. Het concern houdt zeer vroeg in het ontwikkelingstraject rekening met de milieu-impact van productie grondstoffen. “Elektrisch betekent niet per se duurzaam. Bij BMW wél, de i3 is een mooi voorbeeld”, aldus Algemeen Directeur BMW Group Nederland Stefanie Wurst. “Alle BMW Group leveranciers moeten voldoen aan onze eigen richtlijnen op het gebied van duurzaamheid.”

De elektrische mobiliteit die voor een groot deel aan CO2-reductie bijdraagt, wordt nu voornamelijk aangedreven door lithiumbatterijen. Om de batterijen duurzamer te maken, is de industrie op zoek naar alternatieven. Het recyclingbedrijf Remondis zoekt mee naar oplossingen door te investeren in samenwerkingen met bedrijven om zo ketens te sluiten. “Wij weten als geen ander dat de circulaire economie en CO2-reductie niet stopt bij de landsgrenzen. Door het internationaal delen van kennis en ervaring met bedrijven en overheden werken we gezamenlijk aan de toekomst”, aldus dr. Andreas Krawczik, managing director bij Remondis.

De thema’s spelen natuurlijk niet alleen in Nederland. “Wij zien een versterkte focus op deze thema’s aan beide zijden van de grens”, aldus Günter Gülker, directeur van de DNHK. De kracht van de initiatieven ligt dan ook bij de Duitse dochterondernemingen in Nederland, die zowel Nederlandse als Duitse ideeën samen en sneller kunnen bundelen.