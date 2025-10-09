Maar liefst driekwart (75%) van de Nederlandse werknemers staat (onder voorwaarden) open voor het gebruik van refurbished IT-apparatuur. Toch blijkt uit de IT-indicator 2025 van Aces Direct dat slechts een derde (31%) van de organisaties daadwerkelijk beschikt over een concreet lifecyclebeleid voor IT-devices. Daarmee blijven veel kansen voor verduurzaming onbenut.

Voorwaarden voor refurbished IT

Er heerst een overwegend positief sentiment rondom het duurzaam gebruik van IT-apparatuur. Zo gaat 37 procent van de Nederlandse werkenden zonder voorwaarden akkoord met een refurbished apparaat, terwijl 38 procent dit wel wil overwegen, mits er bijvoorbeeld garantie op zit. Ook geeft twee derde (63%) aan bereid te zijn apparaten langer te gebruiken zolang deze goed functioneren. Ruim de helft (53%) vindt het belangrijk dat zjin organisatie technologie hergebruikt.

Gebrek aan beleid en communicatie binnen organisaties

Tegelijkertijd is er binnen organisaties weinig structuur of transparantie op dit vlak. Bij zeven op de tien (69%) bedrijven ontbreekt een lifecyclebeleid. Daarbij heeft slechts 38 procent van de organisaties beleid voor duurzaam devicegebruik, waarvan veertien procent dit actief communiceert naar medewerkers. Opvallend is ook dat meer dan een derde (34%) van de medewerkers niet weet wat er gebeurt met oude apparaten die niet meer in gebruik zijn.

“Dat driekwart van de medewerkers openstaat voor refurbished apparatuur laat zien dat de drempel niet bij de gebruiker ligt, maar bij de organisatie,” zegt Sven van Boxtel, CEO bij Aces Direct. “Refurbished apparatuur is allang geen compromis meer, als je maar duidelijk maakt wat refurbished betekent en dezelfde kwaliteit garandeert. De wil vanuit medewerkers is er. Wat ontbreekt vanuit organisaties is beleid dat deze houding vertaalt naar concrete stappen. Zo wordt refurbished en langer gebruik van apparatuur de standaard in plaats van de uitzondering.”

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Aces Direct in samenwerking met MarktEffect onder meer dan 1.000 respondenten die werkzaam zijn in organisaties met 50 tot 250+ fulltime medewerkers. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 15 tot en met 28 april 2025.