Econowind heeft een typegoedkeuringscertificaat (TADC) ontvangen van classificatiebureau DNV voor zijn VentoFoil 3-serie grenslaagzuigvleugel. De certificering bevestigt de naleving van DNV’s ST-0511-norm voor windondersteunde voortstuwingssystemen en maakt een eenvoudigere integratie van VentoFoils op DNV-geclassificeerde schepen wereldwijd mogelijk. De goedkeuring versnelt de implementatie van windvoortstuwing in de scheepvaartindustrie.

“DNV is een van ’s werelds toonaangevende classificatiebureaus. Dit TADC geeft DNV-geclassificeerde scheepseigenaren het vertrouwen dat VentoFoils voldoen aan de hoogste industrienormen”, aldus Chiel de Leeuw, Chief Commercial Officer bij Econowind. “Het vereenvoudigt het goedkeuringsproces voor zowel retrofits als nieuwbouw. ​​VentoFoils zijn ideaal voor integratie in een laat stadium van het ontwerp en voor retrofitprojecten. Dit is een belangrijke mijlpaal voor Econowind en voor de bredere toepassing van windondersteunde scheepsaandrijving.”

De VentoFoil 3-serie is tot nu toe Econowinds bestverkochte zuigvleugel, met meer dan 150 verkochte exemplaren. Het systeem benut actief windenergie om voorwaartse stuwkracht te genereren, wat helpt om het brandstofverbruik te verminderen en FuelEU-boetes te beperken. Het systeem is voorzien van een kantelbare fundering, waardoor de vleugels tijdens havenwerkzaamheden of bij ongunstige weersomstandigheden naar beneden kunnen worden gekanteld, wat het een flexibele oplossing maakt.

De TADC is van toepassing op het 16 meter lange VentoFoil 3-serie productontwerp en ondersteunt eenvoudige integratie in DNV-geclassificeerde schepen zonder het volledige ontwerpbeoordelingsproces te hoeven herhalen. Dit stelt scheepseigenaren, scheepswerven en projectteams in staat om efficiënter van concept naar installatie te gaan, waardoor de projectcomplexiteit wordt verminderd en de implementatie wordt versneld.

Hasso Hoffmeister, Senior Principal Engineer bij DNV Maritime, zei: “Het is een groot genoegen om Econowind dit nieuwe certificaat toe te kennen. Windondersteunde scheepsaandrijving (WAPS) is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Sinds 2022 is het aantal schepen in bedrijf vervijfvoudigd en we hebben nu de grens van 100 overschreden. Met de huidige technologische vooruitgang, verbeterde materialen en toegenomen productiecapaciteit in dit segment, verwachten we dat deze groei zich zal versnellen. Hoewel de wind altijd verandert, zal de scheepvaartindustrie de komende jaren waarschijnlijk een sterke groei doormaken.”

Econowind verwacht dat het DNV Type Approval Design Certificate de acceptatie van de VentoFoil zal versnellen, met name onder reders die op zoek zijn naar bewezen, onafhankelijk gecertificeerde technologie die kan bijdragen aan brandstofbesparing, emissiereductie en de doelstellingen voor decarbonisatie. De MS Heinz van HS Schiffahrt is een van de eerste schepen die onder dit TADC-certificaat vaart.

Econowind is een van de marktleiders op het gebied van windondersteunde scheepsaandrijving. De goedkeuring bouwt voort op de groeiende geïnstalleerde basis van Econowind en versterkt het vertrouwen in windondersteunde scheepsaandrijving als een praktische oplossing voor energieschaarste en hoge brandstofprijzen. Naast de 3-serie biedt Econowind ook de 5-serie aan voor de diepzeemarkt.

Over Econowind

Econowind ontwikkelt windondersteunde scheepsaandrijvingssystemen die de scheepvaart helpen het brandstofverbruik en de emissies te verminderen. De gepatenteerde VentoFoil-technologie maakt gebruik van op zuiging gebaseerde luchtstroomregeling om schaalbare, kosteneffectieve energiebesparingen te realiseren. Met meer dan 150 verkochte VentoFoils draagt ​​het bedrijf bij aan een praktische en winstgevende weg naar decarbonisatie in de maritieme sector.