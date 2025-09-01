Vanaf september biedt elke nieuw verkochte Fairphone in Europa gratis toegang tot het digitale ‘rijbewijs’ ChatLicense, een interactieve en wetenschappelijk onderbouwde app die kinderen helpt veilig en bewust met hun eerste smartphone om te gaan. Deze stap vloeit voort uit de samenwerking die beide techbedrijven afgelopen februari aankondigden, in het kader van de gedeelde missie om technologie duurzamer en maatschappelijk verantwoord te maken. Sinds de lancering van de Fairphone (Gen. 6) zet het duurzame elektronicamerk al concreet in op verantwoord smartphonegebruik met de minimalistische modus Fairphone Moments, waarmee gebruikers – zowel volwassenen als jongeren – hun Fairphone nog bewuster kunnen gebruiken en hun schermtijd kunnen beperken.

Evenwichtige digitale start

Fairphone blijft zich inzetten voor verantwoord smartphonegebruik, vooral nu de zorgen over schermtijd en digitale veiligheid toenemen. Met Fairphone Moments, een fysieke knop op de Gen. 6, kunnen gebruikers eenvoudig kiezen tussen een uitgebreide smartphone-ervaring en een minimalistische modus. De nieuwe toevoeging van ChatLicense ondersteunt gezinnen en jonge gebruikers vanaf het eerste moment met praktische tools voor een gezonde digitale omgang. Deze samenwerking draagt zo bij aan een nieuwe standaard voor het bezit en gebruik van smartphones, met speciale aandacht voor de volgende generatie.

Marjolein van Osch, Head of eCommerce bij Fairphone: “Bij Fairphone streven we niet alleen naar eerlijke arbeidsomstandigheden en een gezondere planeet, maar bieden we ook een verantwoordelijkere digitale ervaring voor onze gebruikers. Voor kinderen is een eerste smartphone een grote stap. Daarom zijn we trots dat elke nieuwe Fairphone vanaf september standaard wordt geleverd met ChatLicense, een tool die hen helpt veilig en zelfverzekerd hun digitale wereld te verkennen. Zo ondersteunen we gezinnen bij een evenwichtige start en werken we samen aan een toekomst waarin technologie écht duurzaam is, in productie én gebruik.”