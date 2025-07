De vergadering van de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA) die de afgelopen drie weken plaatsvond in Jamaica, heeft geen groen licht gegeven voor diepzeemijnbouw. De autoriteit, die belast is met het maken van internationale regelgeving omtrent diepzeemijnbouw, staat onder druk door Amerikaanse plannen om eenzijdig te beginnen met diepzeemijnbouw in internationale wateren. Veel landen maken zich grote zorgen over de ecologische impact van diepzeemijnbouw. Al 38 landen hebben zich uitgesproken voor een (tijdelijk) verbod op diepzeemijnbouw.

‘De industrie probeert de druk op te voeren om snel te beginnen met diepzeemijnbouw. Het is goed nieuws dat regeringen daar niet in mee gaan. Mijnbouw in een van de laatste onaangetaste ecosystemen ter wereld zorgt voor onaanvaardbare risico’s. De gezondheid van de oceanen is nu al ernstig in het gedrang door vervuiling, overbevissing en de klimaatcrisis. Wat nodig is, is meer bescherming, geen nieuwe industrie,’ zegt Sascha Landshoff, oceanencampaigner Greenpeace Nederland.

In april van dit jaar tekende president Trump een decreet om diepzeemijnbouw in internationale wateren onder Amerikaanse regelgeving mogelijk te maken. Het Canadese bedrijf The Metals Company (TMC), partner van het Nederlandse Allseas, diende vrijwel direct daarop een vergunningsaanvraag in. Meerdere juridische analyses – waaronder een gedetailleerd advies in opdracht van Greenpeace International – hebben geconcludeerd dat het decreet een schending is van het internationaal recht. Tijdens de ISA vergadering is besloten om te onderzoeken of de handelingen van mijnbouwbedrijven, die onder Amerikaanse regels willen gaan mijnen, in strijd zijn met de afspraken die ze eerder met de ISA maakten en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS).

Landshoff: ‘De internationale gemeenschap heeft een duidelijk signaal afgegeven: bedrijven die proberen internationale wetgeving te omzeilen, zullen onderzocht worden. Zowel TMC als Allseas lopen grote risico’s als ze internationale processen aan hun laars lappen. Niemand is gebaat bij wild-west praktijken in de oceaan. We kunnen niet toestaan dat de diepzee onherstelbaar wordt beschadigd door de hebzucht van een paar grote bedrijven’.

Begin deze maand voerde Greenpeace Nederland actie bij het kantoor van Allseas in Delft. Allseas is grootaandeelhouder van The Metals Company en bouwde het eerste diepzeemijnbouwschip ter wereld, The Hidden Gem, waarmee mijnbouw in die diepzee met een Amerikaanse vergunning zou kunnen starten. Greenpeace riep Allseas op om niet met Trump in zee te gaan. Ook werd begin juni in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering werd opgeroepen in gesprek te gaan met Allseas en diepzeemijnbouw buiten internationale afspraken niet te tolereren.

Foto: Greenpeace Maleisie in actie bij The Hidden Gem © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace